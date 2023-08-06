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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Црвена Звезда - Напредак
Црвена Звезда - Напредак: обзор матча 06 августа 2023
Црвена Звезда
06.08.2023, воскресенье, 17:55
Сербия. Суперлига, 2 тур
4 : 0
Завершен
Напредак
5'
Ж. Крассо (П)
35'
О. Букари
37'
С. Мияилович
71'
Ж. Крассо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - Напредак
82'
Желтая карточка
N. Vukajlović
Замена
К. Кангва
️️️️
Ж. Крассо
81'
74'
Замена
S. Babić
️️️️
У. Ненадович
ГОЛ! 4:0!
Ж. Крассо
Пас отдал
О. Букари
71'
Замена
И. Азарови
️️️️
С. Митрович
70'
68'
Замена
F. Krstic
️️️️
B. Tomić
67'
Замена
Đ. Jovanović
️️️️
U. Ljubomirac
Замена
Й. Сливич
️️️️
С. Мияилович
59'
Замена
Н. Милунович
️️️️
А. Драгович
58'
50'
Желтая карточка
O. Mršić
46'
Замена
F. Jovic
️️️️
M. Putincanin
ГОЛ! 3:0!
С. Мияилович
37'
ГОЛ! 2:0!
О. Букари
Пас отдал
Ж. Крассо
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Крассо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
22
Срджан Мияилович
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
37
Владимир Лучич
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Напредак
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
25
Nemanja Đeković
ЦЗ
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
33
Владимир Прийович
ЦЗ
7
Nikola Vukajlović
ЦП
27
Uros Ljubomirac
ЦП
33
Dušan Stoiljković
ЦП
70
M. Putincanin
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Коста Неделькович
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
22
Лазар Николич
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
7
Урош Кабич
ЦФ
Напредак
1
Vladimir Savić
ВР
25
Dejan Parađina
ЦЗ
23
Jovan Marinković
ЦЗ
18
Siniša Babić
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
14
F. Jovic
ЦФ
14
Djordje Kotlajic
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
22
Marko Bojović
ЦФ
88
Đorđe Jovanović
ЦФ
3-3-3-1
18
Глазер
23
Родич
15
Драгович
5
Дегенек
22
Мияилович
6
Стаменич
37
Лучич
99
Олаинка
7
Митрович
14
Букари
11
Крассо
4-3-4
25
4
33
Прийович
22
7
27
33
10
77
Ненадович
19
70
7
Митрович
16
Азарови
16
Азарови
7
Митрович
15
Драгович
19
Милунович
19
Милунович
15
Драгович
22
Мияилович
20
Сливич
20
Сливич
22
Мияилович
11
Крассо
42
Кангва
42
Кангва
11
Крассо
77
Ненадович
18
18
77
Ненадович
10
4
4
10
70
14
14
70
27
88
88
27
Остались в запасе
Црвена Звезда
Напредак
11
Егор Пруцев
АП
1
Зоран Попович
ВР
18
Коста Неделькович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
22
Лазар Николич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
7
Урош Кабич
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
1
Vladimir Savić
ВР
25
Dejan Parađina
ЦЗ
23
Jovan Marinković
ЦЗ
14
Djordje Kotlajic
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
22
Marko Bojović
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Остались в запасе
11
Егор Пруцев
АП
1
Зоран Попович
ВР
18
Коста Неделькович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
22
Лазар Николич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
7
Урош Кабич
ЦФ
Остались в запасе
1
Vladimir Savić
ВР
25
Dejan Parađina
ЦЗ
23
Jovan Marinković
ЦЗ
14
Djordje Kotlajic
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
22
Marko Bojović
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Драган Перишич
Статистика матча Црвена Звезда - Напредак
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Напредак
Сербия. Суперлига, 37 тур
Младост
1 : 0
24.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 36 тур
Напредак
0 : 0
16.05.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Напредак
0 : 1
03.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
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