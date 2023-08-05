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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Тигрес УАНЛ - Ванкувер Уайткепс
Тигрес УАНЛ - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 05 августа 2023
Тигрес УАНЛ
05.08.2023, суббота, 05:30
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
2 : 1
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Ванкувер Уайткепс
53'
А. Жиньяк
9'
П. Вите
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Тигрес УАНЛ - Ванкувер Уайткепс
ГОЛ!
Ф. Горриаран
5:3
ГОЛ!
С. Кордова
4:3
Пенальти не реализован!
Р. Веселинович
ГОЛ!
Б. Уайт
3:3
ГОЛ!
Х. Ангуло
3:2
ГОЛ!
С. Кордова
2:2
ГОЛ!
N. Ibáñez
2:1
ГОЛ!
П. Вите
1:1
ГОЛ!
А. Жиньяк
1:0
Замена
E. Pizzuto
️️️️
R. Carioca
82'
80'
Замена
Р. Тейберт
️️️️
А. Шепф
80'
Замена
А. Ахмед
️️️️
Р. Галд
Замена
N. Ibáñez
️️️️
L. Quinones
72'
Замена
F. Ordonez
️️️️
Д. Лайнес
72'
67'
Замена
С. Кордова
️️️️
С. Берхальтер
Желтая карточка
Д. Лайнес
65'
55'
Замена
М. Лаборда
️️️️
Д. Браун
ГОЛ! 1:1!
А. Жиньяк
Пас отдал
J. Aquino
53'
52'
Желтая карточка
Р. Галд
Замена
С. Кордова
️️️️
J. Vigón
46'
38'
Желтая карточка
Д. Браун
9'
ГОЛ! 0:1!
П. Вите
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тигрес УАНЛ
19
Guido Pizarro
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
27
Хесус Ангуло
ЦЗ
6
Juan Vigón
ЦП
8
Фернандо Горриаран
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
20
J. Aquino
ЦФ
1
N. Guzman
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
23
L. Quinones
ЦФ
5
R. Carioca
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Ферретти
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
24
Брайан Уайт
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Тигрес УАНЛ
36
Arturo Delgado
ВР
25
Carlos Rodríguez
ВР
4
Eduardo Tercero
ЦЗ
26
Fernando Ordonez
ЦЗ
14
Jesus Angel Garza Garcia
ЦЗ
32
Владимир Лоронья
ПЗ
77
Jonathan Herrera
ЦП
17
Себастьян Кордова
АП
7
Nicolás Ibáñez
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
7
R. Fulgencio
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
12
Karifa Yao
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
28
Levonte Johnson
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
3-2-1-5
19
33
Самир
27
Ангуло
6
8
Горриаран
16
Лайнес
1
5
23
10
Жиньяк
20
3-1-3-1-2
1
33
Блэкмон
4
Веселинович
91
Браун
20
Кубас
6
Берхальтер
18
Шепф
45
Вите
21
Рапозо
25
Галд
24
Уайт
16
Лайнес
26
26
16
Лайнес
6
17
Кордова
17
Кордова
6
23
7
7
23
5
8
8
5
91
Браун
2
Лаборда
2
Лаборда
91
Браун
25
Галд
20
Ахмед
20
Ахмед
25
Галд
18
Шепф
31
Тейберт
31
Тейберт
18
Шепф
6
Берхальтер
16
Кордова
16
Кордова
6
Берхальтер
Остались в запасе
Тигрес УАНЛ
Ванкувер Уайткепс
36
Arturo Delgado
ВР
25
Carlos Rodríguez
ВР
4
Eduardo Tercero
ЦЗ
14
Jesus Angel Garza Garcia
ЦЗ
32
Владимир Лоронья
ПЗ
77
Jonathan Herrera
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
7
R. Fulgencio
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Ферретти
12
Karifa Yao
ЦЗ
28
Levonte Johnson
ЦЗ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
36
Arturo Delgado
ВР
25
Carlos Rodríguez
ВР
4
Eduardo Tercero
ЦЗ
14
Jesus Angel Garza Garcia
ЦЗ
32
Владимир Лоронья
ПЗ
77
Jonathan Herrera
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
7
R. Fulgencio
ЦФ
Остались в запасе
12
Karifa Yao
ЦЗ
28
Levonte Johnson
ЦЗ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Ферретти
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Тигрес УАНЛ - Ванкувер Уайткепс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Тигрес УАНЛ
1 : 0
22.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Тигрес УАНЛ
2 : 3
08.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Пачука
3 : 0
01.11.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Пумас
1 : 1
25.10.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 3 тур
Керетаро
3 : 2
02.08.2026
Тигрес УАНЛ
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
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