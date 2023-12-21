Агент Кастаньо объяснил, почему игрок выбрал «Краснодар»
«Краснодар» объявил о трансфере колумбийского хавбека
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Дебютный матч Месси в МЛС перенесли
Агент Кастаньо объяснил, почему игрок выбрал «Краснодар»
«Краснодар» объявил о трансфере колумбийского хавбека
Агент колумбийца Кастаньо рассказал о возможном трансфере игрока в «Краснодар»
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатит за колумбийского опорника Кастаньо
«Краснодар» согласовал трансфер опорника сборной Колумбии