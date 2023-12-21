Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Шарлотт
Крус Асуль
Агент Кастаньо объяснил, почему игрок выбрал «Краснодар»
8 января, 13:37
2
«Краснодар» объявил о трансфере колумбийского хавбека
5 января, 10:17
2
Агент колумбийца Кастаньо рассказал о возможном трансфере игрока в «Краснодар»
4 января, 11:50
1
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатит за колумбийского опорника Кастаньо
21 декабря 2023, 09:57
5
«Краснодар» согласовал трансфер опорника сборной Колумбии
21 декабря 2023, 08:55
3
Лэмпарда зовут тренировать в МЛС
6 декабря 2023, 21:09
0
Обзор матча «Шарлотт» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
22 октября 2023, 10:05
0
«Интер Майами» с Месси закрыл сезон поражением
22 октября 2023, 08:25
0
Месси намерен выйти на поле в последнем для «Интер Майами» матче сезона
20 октября 2023, 08:39
0
Дебютный матч Месси в МЛС перенесли
10 августа 2023, 09:40
1
Агент Кастаньо объяснил, почему игрок выбрал «Краснодар»
8 января, 13:37
2
«Краснодар» объявил о трансфере колумбийского хавбека
5 января, 10:17
2
Агент колумбийца Кастаньо рассказал о возможном трансфере игрока в «Краснодар»
4 января, 11:50
1
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатит за колумбийского опорника Кастаньо
21 декабря 2023, 09:57
5
«Краснодар» согласовал трансфер опорника сборной Колумбии
21 декабря 2023, 08:55
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Шарлотт
Крус Асуль
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
1 : 0
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 2 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
03.03.2024
Шарлотт
США. МЛС, 2 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
03.03.2024
Шарлотт
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
1 : 0
25.02.2024
Нью-Йорк Сити

Шарлотт - Крус Асуль - 04 августа 2023

Шарлотт
04.08.2023, пятница, 03:30
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Матч завершен
Крус Асуль
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Шарлотт - Крус Асуль
Матч завершен
Пенальти не реализован
Кевин Кастаньо
ГОЛ! Andrew Privett
4:3
ГОЛ! Карлос Родригес
3:3
ГОЛ! Kerwin Calderón Vargas
3:2
ГОЛ! Хесус Дуэньяс
2:2
Пенальти не реализован
Эшли Вествуд
Пенальти не реализован
Carlos Rotondi
ГОЛ! Деррик Джонс
2:1
Пенальти не реализован
Уриэль Антуна
ГОЛ! Бен Бендер
1:1
ГОЛ! José Rivero
0:1
Пенальти не реализован
Карол Свидерски
Замена
Бен Бендер ️️️️➡️️ Камил Йозвяк
80'
74'
Желтая карточка
Willer Ditta
Замена
Деррик Джонс ️️️️➡️️ Скотт Эрфилд
70'
Замена
Kerwin Calderón Vargas ️️️️➡️️ Джастин Мерам
69'
60'
Желтая карточка
Уриэль Антуна
55'
Замена
Кевин Кастаньо ️️️️➡️️ Мойзес
46'
Замена
Diber Cambindo ️️️️➡️️ Augusto Lotti
Желтая карточка
Натан Бирн
15'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
13
Brandt Bronico
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
22
Джастин Мерам
ЦП
34
Andrew Privett
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
11
Карол Свидерски
ЦФ
29
Adilson Malanda
ЦФ
18
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Крус Асуль
30
Andrés Gudiño
ВР
6
Willer Ditta
ЦЗ
15
José Rivero
ЦЗ
3
Карлос Сальседо
ЦЗ
24
Хуан Эскобар
ПЗ
8
Хесус Дуэньяс
ЦП
8
Карлос Родригес
ЦП
29
Carlos Rotondi
ЦП
10
Мойзес
ЛВ
15
Уриэль Антуна
ПВ
21
Augusto Lotti
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Шарлотт
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
39
Jack Neeley
ЦЗ
4
Guzmán Corujo
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
15
Бен Бендер
ЛП
5
Деррик Джонс
ЦП
19
Christopher Hegardt
ЦП
36
Brandon Cambridge
ЦП
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
33
Patrick Agyemang
ЦФ
Крус Асуль
25
Sebastián Jurado
ВР
33
Rafael Guerrero
ЦЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
17
Alonso Escoboza
ЦП
6
Erik Lira
ЦП
31
Luis Iturbide
ЦП
194
Иван Моралес
ЦФ
19
Diber Cambindo
ЦФ
11
Christian Tabó
ЦФ
3-1-3-3
1
Калина
24
Линдси
13
14
Бирн
8
Вествуд
22
Мерам
34
37
Эрфилд
18
Йозвяк
29
11
Свидерски
4-3-2-1
30
24
Эскобар
15
3
Сальседо
6
8
Дуэньяс
8
Родригес
29
15
Антуна
10
Мойзес
21
18
Йозвяк
15
Бендер
15
Бендер
18
Йозвяк
37
Эрфилд
5
Джонс
5
Джонс
37
Эрфилд
22
Мерам
18
18
22
Мерам
10
Мойзес
5
Кастаньо
5
Кастаньо
10
Мойзес
21
19
19
21
Остались в запасе
Шарлотт
Крус Асуль
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
39
Jack Neeley
ЦЗ
4
Guzmán Corujo
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
19
Christopher Hegardt
ЦП
36
Brandon Cambridge
ЦП
33
Patrick Agyemang
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
25
Sebastián Jurado
ВР
33
Rafael Guerrero
ЦЗ
17
Alonso Escoboza
ЦП
6
Erik Lira
ЦП
31
Luis Iturbide
ЦП
194
Иван Моралес
ЦФ
11
Christian Tabó
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
39
Jack Neeley
ЦЗ
4
Guzmán Corujo
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
19
Christopher Hegardt
ЦП
36
Brandon Cambridge
ЦП
33
Patrick Agyemang
ЦФ
Остались в запасе
25
Sebastián Jurado
ВР
33
Rafael Guerrero
ЦЗ
17
Alonso Escoboza
ЦП
6
Erik Lira
ЦП
31
Luis Iturbide
ЦП
194
Иван Моралес
ЦФ
11
Christian Tabó
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Статистика матча Шарлотт - Крус Асуль
1
2
Желтые карточки
1
2
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+