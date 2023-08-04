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Пумас - Керетаро - 04 августа 2023

Пумас
04.08.2023, пятница, 00:00
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
0 : 1
Матч завершен
Керетаро
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Пумас - Керетаро
3
3
Желтые карточки
3
3
Россия
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