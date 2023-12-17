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Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити
Форсберг покинул «Лейпциг» после девяти лет в клубе
17 декабря 2023, 10:51
1
Бывший главный тренер «Динамо» Шварц нашел новый клуб
14 декабря 2023, 19:33
4
Экс-тренер «Динамо» Шварц будет работать в МЛС
16 ноября 2023, 20:57
0
Месси забил в дебютном матче в МЛС
27 августа 2023, 08:52
1
«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023
27 августа 2023, 02:35
1
Форсберг покинул «Лейпциг» после девяти лет в клубе
17 декабря 2023, 10:51
1
Бывший главный тренер «Динамо» Шварц нашел новый клуб
14 декабря 2023, 19:33
4
Экс-тренер «Динамо» Шварц будет работать в МЛС
16 ноября 2023, 20:57
0
Месси забил в дебютном матче в МЛС
27 августа 2023, 08:52
1
«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023
27 августа 2023, 02:35
1
Мексиканский клуб упомянул Геббельса, критикуя судейство: пришлось удалять пост и извиняться
25 июля 2023, 16:32
1
«Лацио» купил нападающего, оформлявшего покер в ворота «Реала»
21 июля 2023, 18:12
2
ЦСКА согласовал контракт с Мединой («Чемпионат»)
4 января 2022, 17:36
8
ЦСКА устно договорился с Мединой о контракте до 2025 года (Сезар Луис Мерло)
31 декабря 2021, 10:43
8
Отец Медины: «Вариант с трансфером Хесуса в Россию более вероятен. Тренер ЦСКА общался с сыном»
29 декабря 2021, 19:13
4
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Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
1 : 0
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 2 тур
Нэшвилл
0 : 0
26.02.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 3 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
03.03.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 3 тур
Сент-Луис
2 : 0
03.03.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 3 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
03.03.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 2 тур
Нэшвилл
0 : 0
26.02.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 3 тур
Сент-Луис
2 : 0
03.03.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
1 : 0
25.02.2024
Нью-Йорк Сити

Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити - 04 августа 2023

Нью-Йорк Ред Буллз
04.08.2023, пятница, 00:00
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
1 : 0
Матч завершен
Нью-Йорк Сити
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити
4
3
Желтые карточки
4
3
Россия
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