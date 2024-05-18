Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Черноморец
Енисей
В «Енисее» после назначения Тихонова ввели новый штраф
30 января, 18:18
4
Голкипер «Динамо» перешел в клуб Первой лиги
26 января, 08:22
0
Тихонов объяснил, почему Дзюба не перейдет в «Енисей»
23 января, 17:31
5
Тихонов назвал лучшую команду Первой лиги
22 января, 19:37
0
Тихонов объяснил, почему не пригласил Мостового в «Енисей»
22 января, 17:42
1
Голкипер «Динамо» перешел в клуб Первой лиги
26 января, 08:22
0
Новичок последней команды Первой лиги будет получать 700 тысяч рублей в месяц
21 января, 20:39
3
Худшая команда Первой лиги арендовала полузащитника «Динамо»
16 января, 20:01
0
Последний клуб Первой лиги арендовал воспитанника «Зенита»
15 января, 08:16
0
Последний клуб Первой лиги заинтересован в хавбеке «Спартака»
8 января, 12:37
4
В «Енисее» после назначения Тихонова ввели новый штраф
30 января, 18:18
4
Тихонов объяснил, почему Дзюба не перейдет в «Енисей»
23 января, 17:31
5
Тихонов назвал лучшую команду Первой лиги
22 января, 19:37
0
Тихонов объяснил, почему не пригласил Мостового в «Енисей»
22 января, 17:42
1
Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»
18 января, 19:37
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Черноморец
Енисей

Черноморец - Енисей - 18 мая 2024

Черноморец
18.05.2024, суббота, 00:00
Россия. Первая лига, 33 тур
- : -
Не начался
Енисей
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Черноморец - Енисей
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Россия. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Россия. Первая лига, 21 тур
Кубань
- : -
02.03.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 21 тур
Ленинградец
- : -
02.03.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 21 тур
Сокол
- : -
02.03.2024
Динамо Мх
Россия. Первая лига, 21 тур
Енисей
- : -
03.03.2024
Торпедо
Россия. Первая лига, 21 тур
Нефтехимик
- : -
03.03.2024
Алания
Россия. Первая лига, 21 тур
Кубань
- : -
02.03.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 21 тур
Ленинградец
- : -
02.03.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 21 тур
Сокол
- : -
02.03.2024
Динамо Мх
Россия. Первая лига, 21 тур
Енисей
- : -
03.03.2024
Торпедо
Россия. Первая лига, 21 тур
Нефтехимик
- : -
03.03.2024
Алания
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+