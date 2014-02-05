Черноморец

Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
Бывший игрок пяти клубов РПЛ перешел в команду Первой лиги
Голкипер «Динамо» перешел в клуб Первой лиги
Новичок последней команды Первой лиги будет получать 700 тысяч рублей в месяц
Худшая команда Первой лиги арендовала полузащитника «Динамо»
Голкипер «Динамо» перешел в клуб Первой лиги
Новичок последней команды Первой лиги будет получать 700 тысяч рублей в месяц
Худшая команда Первой лиги арендовала полузащитника «Динамо»
Последний клуб Первой лиги арендовал воспитанника «Зенита»
Последний клуб Первой лиги заинтересован в хавбеке «Спартака»
Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
Бывший игрок пяти клубов РПЛ перешел в команду Первой лиги
Григорян назвал российский клуб, который он предал
Луценко рассказал, как едва не подрался с Григоряном: «Он мне угрожал сломать челюсть прямо на поле»
Григорян: «Меня уволили из «СКА-Хабаровска», потому что нужно было продать стыки за РПЛ»