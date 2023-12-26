В «Енисее» после назначения Тихонова ввели новый штраф
«Локо» проиграл в товарищеском матче «Акрону», Тикнизян пропустил игру
Тихонов объяснил, почему Дзюба не перейдет в «Енисей»
Тихонов назвал лучшую команду Первой лиги
Тихонов объяснил, почему не пригласил Мостового в «Енисей»
В «Енисее» после назначения Тихонова ввели новый штраф
Тихонов объяснил, почему Дзюба не перейдет в «Енисей»
Тихонов назвал лучшую команду Первой лиги
Тихонов объяснил, почему не пригласил Мостового в «Енисей»
Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»
«Локо» проиграл в товарищеском матче «Акрону», Тикнизян пропустил игру
Игрокам «Акрона» пришлось выгонять гусей с поля на сборе в ОАЭ
Директор «Акрона» прокомментировал скандальное увольнение Калешина
В «Акроне» сменщику Калешина поставили цель выйти в РПЛ
«Акрон» назначил нового тренера вместо уволенного Калешина