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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Шинник
Акрон - Шинник: обзор матча 23 октября 2023
Акрон
23.10.2023, понедельник, 16:30
Россия. Первая лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Шинник
45'
М. Бокоев
59'
Е. Данилкин
73'
А. Понсе
27'
И. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Шинник
84'
Замена
М. Гащенков
️️️️
А. Самсонов
Замена
Б. Димоски
️️️️
А. Понсе
82'
Замена
Д. Ходжаниязов
️️️️
Н. Анджелкович
82'
79'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Д. Самойлов
79'
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
В. Алейников
ГОЛ! 3:1!
А. Понсе
73'
Замена
Е. Песегов
️️️️
В. Азаров
69'
Замена
А. Понсе
️️️️
А. Эльдарушев
69'
ГОЛ! 2:1!
Е. Данилкин
59'
ГОЛ! 1:1!
М. Бокоев
45'
27'
ГОЛ! 0:1!
И. Андреев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
13
Илья Рубцов
ЦФ
55
Дмитрий Гузь
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Акрон
45
Дэвид Сангаре
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
59
Руслан Барт
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
97
Артем Малахов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
4-1-3-2
13
Волков
26
Анджелкович
15
Данилкин
19
Бокоев
4
Савичев
27
Чудин
24
Погосов
18
Килин
23
Данилин
99
Азаров
11
Эльдарушев
3-1-3-3
56
Довбня
53
Котин
15
Шадринцев
28
Семенов
38
Алейников
5
Зинков
8
Самсонов
15
Самойлов
99
Андреев
55
Гузь
13
Рубцов
26
Анджелкович
5
Ходжаниязов
5
Ходжаниязов
26
Анджелкович
Понсе
23
Димоски
23
Димоски
Понсе
99
Азаров
7
Песегов
7
Песегов
99
Азаров
11
Эльдарушев
9
Понсе
9
Понсе
11
Эльдарушев
8
Самсонов
77
Гащенков
77
Гащенков
8
Самсонов
38
Алейников
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
38
Алейников
15
Самойлов
16
Ставпец
16
Ставпец
15
Самойлов
Остались в запасе
Акрон
Шинник
45
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Сергей Макаров
ОП
90
Владислав Галкин
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Евгений Калешин
95
Денис Вамбольт
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
97
Артем Малахов
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Сергей Макаров
ОП
90
Владислав Галкин
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
97
Артем Малахов
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Статистика матча Акрон - Шинник
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Егор Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Максим Белокур (Владивосток)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Резервный судья:
Ян Марушко (Самара)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москова)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Кристалл
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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