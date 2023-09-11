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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Акрон
Торпедо - Акрон: обзор матча 11 сентября 2023
Торпедо
11.09.2023, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Акрон
90'
Р. Юзепчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Акрон
Замена
Г. Шевченко
️️️️
Й. Рейна
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Р. Юзепчук
90'
Замена
В. Москвичев
️️️️
И. Енин
86'
Желтая карточка
И. Енин
77'
74'
Замена
Е. Песегов
️️️️
С. Макаров
61'
Замена
Р. Апеков
️️️️
В. Галкин
61'
Замена
А. Понсе
️️️️
А. Эльдарушев
Замена
И. Стефанович
️️️️
И. Лебеденко
61'
Замена
В. Громыко
️️️️
М. Чурич
61'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Г. Гонгадзе
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
97
Марио Чурич
ОП
2
Ираклий Манелов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Антон Килин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
55
Валерий Громыко
АП
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Акрон
45
Дэвид Сангаре
ВР
19
Марат Бокоев
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
7
Евгений Песегов
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
4-2-1-3
23
Бабурин
44
Калугин
4
Бородин
44
Журавлев
77
Юзепчук
35
Енин
97
Чурич
2
Манелов
10
Лебеденко
10
Рейна
10
Гонгадзе
4-1-2-2-1
13
Волков
4
Савичев
15
Данилкин
26
Анджелкович
52
Конюхов
6
Макаров
2
Хубаев
27
Чудин
18
Килин
90
Галкин
11
Эльдарушев
10
Рейна
99
Шевченко
99
Шевченко
10
Рейна
35
Енин
5
Москвичев
5
Москвичев
35
Енин
97
Чурич
55
Громыко
55
Громыко
97
Чурич
10
Гонгадзе
7
Полоз
7
Полоз
10
Гонгадзе
10
Лебеденко
23
Стефанович
23
Стефанович
10
Лебеденко
6
Макаров
7
Песегов
7
Песегов
6
Макаров
90
Галкин
11
Апеков
11
Апеков
90
Галкин
11
Эльдарушев
9
Понсе
9
Понсе
11
Эльдарушев
Остались в запасе
Торпедо
Акрон
17
Игорь Горбунов
ЛВ
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Пеп Клотет
45
Дэвид Сангаре
ВР
19
Марат Бокоев
ЦЗ
23
Кирилл Данилин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
17
Игорь Горбунов
ЛВ
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
19
Марат Бокоев
ЦЗ
23
Кирилл Данилин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Торпедо - Акрон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
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