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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Динамо Мх
Волгарь - Динамо Мх: обзор матча 13 августа 2023
Волгарь
13.08.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Мх
44'
З. Юсупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Динамо Мх
87'
Замена
С. Сердеров
️️️️
Р. Магомедов
Желтая карточка
Д. Смирнов
85'
83'
Замена
С. Абдуллахи
️️️️
Н. Глушков
75'
Замена
А. Сандрачук
️️️️
С. Кагермазов
75'
Замена
Т. Сундуков
️️️️
М. Храмцов
Замена
Д. Смирнов
️️️️
Е. Прошкин
73'
Замена
К. Ушатов
️️️️
Д. Кленкин
73'
66'
Желтая карточка
М. Храмцов
Желтая карточка
И. Зуев
65'
Желтая карточка
Е. Прошкин
64'
51'
Желтая карточка
Э. Касинтура
Замена
Д. Шайхтдинов
️️️️
Д. Мартовой
46'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Г. Гогричиани
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
З. Юсупов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Даниил Одоевский
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
18
Эрбол Атабаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
21
Денис Пушкарев
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Данила Смирнов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-2-1-3
71
Одоевский
28
Прошкин
22
Хомуха
90
Шакуро
58
Зуев
18
Атабаев
4
Кленкин
7
Мартовой
43
Гилязетдинов
97
Гогричиани
21
Пушкарев
3-3-2-2
1
Волк
5
Ковачевич
13
Кагермазов
34
Храмцов
4
Шумахов
10
Лисакович
99
Алибеков
22
Юсупов
47
Глушков
17
Касинтура
9
Магомедов
7
Мартовой
43
Шайхтдинов
43
Шайхтдинов
7
Мартовой
28
Прошкин
7
Смирнов
7
Смирнов
28
Прошкин
4
Кленкин
23
Ушатов
23
Ушатов
4
Кленкин
97
Гогричиани
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
97
Гогричиани
34
Храмцов
77
Сундуков
77
Сундуков
34
Храмцов
13
Кагермазов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
13
Кагермазов
47
Глушков
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
47
Глушков
9
Магомедов
28
Сердеров
28
Сердеров
9
Магомедов
Остались в запасе
Волгарь
Динамо Мх
81
Олег Смирнов
ВР
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Волгарь - Динамо Мх
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Евгений Синянский (Ярославль)
Резервный судья:
Дмитрий Прокопов (Волгоград)
Делегат:
Михаил Филатов (Калининград)
Инспектор:
Александр Костин (Московская область)
Стадион:
Центральный
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