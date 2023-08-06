Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - КАМАЗ
Динамо Мх - КАМАЗ: обзор матча 06 августа 2023
Динамо Мх
06.08.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
КАМАЗ
77'
М. Храмцов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - КАМАЗ
90'
+4
Желтая карточка
А. Абрамов
88'
Желтая карточка
Р. Аюкин
Замена
Ш. Исаев
️️️️
Н. Глушков
83'
Замена
А. Сандрачук
️️️️
С. Кагермазов
83'
82'
Замена
Г. Борисенко
️️️️
А. Гаглоев
77'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Храмцов
66'
Замена
Р. Мануйлов
️️️️
И. Бадртдинов
Замена
С. Сердеров
️️️️
Р. Магомедов
65'
60'
Желтая карточка
Д. Таликин
33'
Желтая карточка
А. Гюрджан
Желтая карточка
С. Кагермазов
16'
16'
Желтая карточка
В. Пальцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
70
Артур Арустамян
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
3-3-2-2
1
Волк
99
Алибеков
13
Кагермазов
34
Храмцов
4
Шумахов
10
Лисакович
5
Ковачевич
22
Юсупов
47
Глушков
9
Магомедов
17
Касинтура
3-1-4-2
31
Анисимов
4
Абрамов
22
Гюрджан
17
Пальцев
21
Горелов
7
Аюкин
97
Таликин
6
Родин
11
Гаглоев
37
Ермолаев
19
Бадртдинов
13
Кагермазов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
13
Кагермазов
Лисакович
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
Лисакович
47
Глушков
8
Исаев
8
Исаев
47
Глушков
9
Магомедов
28
Сердеров
28
Сердеров
9
Магомедов
19
Бадртдинов
27
Мануйлов
27
Мануйлов
19
Бадртдинов
11
Гаглоев
90
Борисенко
90
Борисенко
11
Гаглоев
Остались в запасе
Динамо Мх
КАМАЗ
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Алексей Смирнов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
70
Артур Арустамян
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
70
Артур Арустамян
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Динамо Мх - КАМАЗ
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Юнус Кошко (Белореченск)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
Новости команд
Все
Динамо Мх
КАМАЗ
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
Вчера, 15:30
10
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Вчера, 11:37
Шапи запросил у махачкалинского «Динамо» 50 миллионов за полгода
Вчера, 11:13
9
Клуб РПЛ пытается заполучить выдворяемого из США Шапи
26 ноября
3
Генич – об отношениях с Евсеевым: «Ему плевать и мне плевать»
26 ноября
1
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
Вчера, 15:30
10
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Вчера, 11:37
Шапи запросил у махачкалинского «Динамо» 50 миллионов за полгода
Вчера, 11:13
9
Клуб РПЛ пытается заполучить выдворяемого из США Шапи
26 ноября
3
Генич – об отношениях с Евсеевым: «Ему плевать и мне плевать»
26 ноября
1
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
«КАМАЗ» – «Спартак К»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «КАМАЗа» и «Спартака Кострома» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+