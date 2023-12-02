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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Левски - Локомотив Пл
Левски - Локомотив Пл: обзор матча 02 декабря 2023
Левски
02.12.2023, суббота, 18:30
Болгария. Первая лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Локомотив Пл
14'
К. Димитров
42'
W.
85'
Рикардиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левски - Локомотив Пл
90'
Замена
K. Peshov
️️️️
Эвандро
Замена
А. Чандаров
️️️️
Дарлан
87'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Рикардиньо
85'
84'
Желтая карточка
G.
Замена
П. Галчев
️️️️
W.
76'
Желтая карточка
А. Краев
72'
70'
Замена
P. Andreev
️️️️
D. Babacar
46'
Желтая карточка
О. Камдем
46'
Замена
Г. Минчев
️️️️
A. Bedor Conteh
ГОЛ! 2:0!
W.
42'
ГОЛ! 1:0!
К. Димитров
Пас отдал
М. Петков
14'
11'
Желтая карточка
Эвандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
6
Цунами
ЛЗ
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
37
Дарлан
ОП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
2
Джереми Петрис
ЦП
88
Марин Петков
ПВ
97
Welton
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Локомотив Пл
23
Динко Хоркаш
ВР
4
Jorge Segura
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
11
Эвандро
ЦП
16
Hristo Ivanov
ЦП
17
Alpha Bedor Conteh
ЦП
11
Giovanny
ЦП
14
A. Lyaskov
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
11
D. Babacar
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
5
Viktor Lyubenov
ЦЗ
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
10
Асен Чандаров
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
16
Preslav Bachev
ЦФ
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
18
Petar Andreev
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
9
Георги Минчев
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Андреев
6
Цунами
50
Димитров
55
8
Краев
37
Дарлан
97
2
Петрис
88
Петков
39
Рикардиньо
97
2-4-4
23
Хоркаш
71
Камдем
4
16
17
11
11
Эвандро
24
11
14
Илиев
14
97
27
Галчев
27
Галчев
97
37
Дарлан
10
Чандаров
10
Чандаров
37
Дарлан
11
Эвандро
16
16
11
Эвандро
11
18
18
11
17
9
Минчев
9
Минчев
17
Остались в запасе
Левски
Локомотив Пл
13
Николай Михайлов
ВР
5
Viktor Lyubenov
ЦЗ
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
16
Preslav Bachev
ЦФ
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
Главный тренер
Александар Томаш
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
5
Viktor Lyubenov
ЦЗ
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
16
Preslav Bachev
ЦФ
Остались в запасе
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
Главный тренер
Александар Томаш
Статистика матча Левски - Локомотив Пл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
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Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
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Локомотив Пл
- : -
28.11.2026
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0 : 0
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Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
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Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Локомотив
1 : 1
10.10.2026
Локомотив Пл
Информация о матче
Главный судья:
Valentin Zhelezov, Bulgaria
Стадион:
Vivacom Arena Georgi Asparuhov, Sofia
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