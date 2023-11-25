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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев Враца - Локомотив Пл
Ботев Враца - Локомотив Пл: обзор матча 25 ноября 2023
Ботев Враца
25.11.2023, суббота, 13:30
Болгария. Первая лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив Пл
20'
D. Genov
58'
М. Маджуга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботев Враца - Локомотив Пл
Желтая карточка
F. Barrios
90'
+5
Замена
M. Kavdanski
️️️️
D. Genov
90'
+3
Желтая карточка
B. Perea
84'
Желтая карточка
M. Hristov
81'
Замена
D. Barbosa
️️️️
М. Маджуга
72'
72'
Замена
D. Babacar
️️️️
G. Karakashev
ГОЛ! 2:0!
М. Маджуга
58'
46'
Замена
️️️️
P. Andreev
46'
Замена
G.
️️️️
K. Peshov
ГОЛ! 1:0!
D. Genov
Пас отдал
B. Perea
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев Враца
34
Federico Barrios
ВР
4
Martin Hristov
ЦЗ
5
Eduardo Kunde
ЦЗ
14
Bryan Mendoza
ЦП
37
Mario Jason Kikonda
ЦП
77
Stefan Velev
ЦП
14
Марко Маджуга
ПВ
90
Brayan Perea
ЦФ
9
Daniel Genov
ЦФ
10
Spas Georgiev
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Локомотив Пл
23
Динко Хоркаш
ВР
4
Jorge Segura
ЦЗ
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
33
Georgi Karakashev
ЦП
11
Эвандро
ЦП
18
Petar Andreev
ЦП
9
Георги Минчев
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
14
A. Lyaskov
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Ботев Враца
76
Krasimir Kostov
ВР
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
24
Martin Smolenski
ЦП
18
Diogo Barbosa
ЦП
16
Krasimir Todorov
ЦФ
45
Djile Lougah Junior
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
11
Giovanny
ЦП
16
Hristo Ivanov
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
11
D. Babacar
ЦФ
2-3-1-4
34
4
5
14
37
77
14
Маджуга
90
21
10
9
3-3-4
23
Хоркаш
71
Камдем
16
4
33
11
Эвандро
18
14
Илиев
14
24
9
Минчев
9
3
3
9
14
Маджуга
18
18
14
Маджуга
16
11
11
16
33
11
11
33
Остались в запасе
Ботев Враца
Локомотив Пл
76
Krasimir Kostov
ВР
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
24
Martin Smolenski
ЦП
16
Krasimir Todorov
ЦФ
45
Djile Lougah Junior
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
16
Hristo Ivanov
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
Главный тренер
Александар Томаш
Остались в запасе
76
Krasimir Kostov
ВР
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
24
Martin Smolenski
ЦП
16
Krasimir Todorov
ЦФ
45
Djile Lougah Junior
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Остались в запасе
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
16
Hristo Ivanov
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
Главный тренер
Даниэл Моралес
Главный тренер
Александар Томаш
Статистика матча Ботев Враца - Локомотив Пл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев Враца
0 : 1
10.10.2026
Спартак Варна
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив Пл
- : -
28.11.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 15 тур
Септември
0 : 0
20.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Локомотив
1 : 1
10.10.2026
Локомотив Пл
Информация о матче
Главный судья:
Vasil Minev, Bulgaria
Стадион:
Hristo Botev Stadium, Vratsa
Новости команд
Все
Ботев Враца
Локомотив Пл
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
2021.07.10 11:44
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
2020.09.18 07:44
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
2020.09.17 21:26
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
2020.09.17 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
2017.01.21 15:28
4
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
2021.07.10 11:44
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
2020.09.18 07:44
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
2020.09.17 21:26
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
2020.09.17 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
2017.01.21 15:28
4
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