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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Локомотив Пл - Локомотив
Локомотив Пл - Локомотив: обзор матча 10 ноября 2023
Локомотив Пл
10.11.2023, пятница, 18:30
Болгария. Первая лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив
12'
Г. Минчев (П)
53'
B. Franco (АГ)
27'
К. Франса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив Пл - Локомотив
90'
+2
Желтая карточка
S. Mechev
Желтая карточка
G. Karakashev
90'
+1
87'
Замена
D. Pinto Teixeira
️️️️
S. Lambèse
87'
Замена
К. Крастев
️️️️
A. Ivanov
Замена
P. Andreev
️️️️
A. Bedor Conteh
85'
Желтая карточка
A. Bedor Conteh
84'
71'
Желтая карточка
D. Dimov
71'
Желтая карточка
S. Lambèse
Желтая карточка
A. Lyaskov
70'
62'
Замена
S. Mechev
️️️️
Д. Митков
62'
Замена
С. Траоре
️️️️
V. Nikolov
Замена
Л. Сена
️️️️
Эвандро
59'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
B. Franco
53'
Замена
G.
️️️️
D. Babacar
46'
Желтая карточка
О. Камдем
42'
27'
ГОЛ! 1:1!
К. Франса
Пас отдал
K. Miloshev
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Минчев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив Пл
23
Динко Хоркаш
ВР
4
Jorge Segura
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
16
Hristo Ivanov
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
17
Alpha Bedor Conteh
ЦП
11
Эвандро
ЦП
11
D. Babacar
ЦФ
14
A. Lyaskov
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
9
Георги Минчев
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Локомотив
24
Aleksandar Lyubenov
ВР
4
Dime Dimov
ЦЗ
12
Bruno Franco
ЦЗ
47
Stéphane Lambèse
ЦЗ
31
Krasimir Stanoev
ЦП
26
Krasimir Miloshev
ЦП
18
Valentin Nikolov
ЦП
6
Antoni Ivanov
ЦП
45
Димитар Митков
ЦФ
95
Карлос Франса
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
11
Giovanny
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
18
Petar Andreev
ЦП
14
Димитар Илиев
ЦФ
Локомотив
88
Zharko Istatkov
ВР
13
Galin Minkov
ЦЗ
5
Daniel Kamy
ЦЗ
22
Ivaylo Naydenov
ЦП
16
Simeon Mechev
ЦП
6
Luka Ivanov
ЦП
11
Стив Траоре
ПВ
26
Калоян Крастев
ЦФ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
2-4-4
23
Хоркаш
4
71
Камдем
16
17
11
Эвандро
22
11
9
Минчев
24
14
3-4-3
24
4
12
47
26
18
6
31
2
95
Франса
45
Митков
11
Эвандро
15
Сена
15
Сена
11
Эвандро
11
11
11
11
17
18
18
17
45
Митков
16
16
45
Митков
18
11
Траоре
11
Траоре
18
6
26
Крастев
26
Крастев
6
47
20
20
47
Остались в запасе
Локомотив Пл
Локомотив
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
33
Georgi Karakashev
ЦП
14
Димитар Илиев
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
88
Zharko Istatkov
ВР
13
Galin Minkov
ЦЗ
5
Daniel Kamy
ЦЗ
22
Ivaylo Naydenov
ЦП
6
Luka Ivanov
ЦП
Главный тренер
Стойчо Стоев
Остались в запасе
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
33
Georgi Karakashev
ЦП
14
Димитар Илиев
ЦФ
Остались в запасе
88
Zharko Istatkov
ВР
13
Galin Minkov
ЦЗ
5
Daniel Kamy
ЦЗ
22
Ivaylo Naydenov
ЦП
6
Luka Ivanov
ЦП
Главный тренер
Александар Томаш
Главный тренер
Стойчо Стоев
Статистика матча Локомотив Пл - Локомотив
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив Пл
- : -
28.11.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 15 тур
Септември
0 : 0
20.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Локомотив
1 : 1
10.10.2026
Локомотив Пл
Локомотив
Болгария. Первая лига, 17 тур
ЦСКА 1948
- : -
05.12.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Септември
1 : 0
06.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Информация о матче
Главный судья:
Georgi Ginchev, Bulgaria
Стадион:
Lokomotiv Stadium, Plovdiv
Новости команд
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Локомотив Пл
Локомотив
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
2021.07.10 11:44
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
2020.09.18 07:44
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
2020.09.17 21:26
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
2020.09.17 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
2017.01.21 15:28
4
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
2021.07.10 11:44
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
2020.09.18 07:44
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
2020.09.17 21:26
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
2020.09.17 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
2017.01.21 15:28
4
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