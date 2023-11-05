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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Лудогорец - Крумовград
Лудогорец - Крумовград: обзор матча 05 ноября 2023
Лудогорец
05.11.2023, воскресенье, 16:30
Болгария. Первая лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Крумовград
16'
К. Дуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Крумовград
90'
+2
Желтая карточка
J. Granado
Замена
М. Тиссера
️️️️
К. Дуа
90'
+1
78'
Замена
B. Garcia
️️️️
R. Areias
Замена
Рик
️️️️
К. Видаль
72'
65'
Желтая карточка
D. Raposo
63'
Замена
K. Vasilev
️️️️
D. Miljanovic
63'
Замена
D. Raposo
️️️️
D. Tonev
Замена
Я. Пиотровски
️️️️
П. Наресси
60'
Замена
Б. Текпетей
️️️️
С. Делев
59'
46'
Замена
K. Macedo
️️️️
K. Pehlivanov
46'
Замена
J. Granado
️️️️
D. Ali
Замена
Д. Янков
️️️️
Р. Секо
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Дуа
Пас отдал
С. Делев
16'
4'
Желтая карточка
K. Pehlivanov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
6
Педро Наресси
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Крумовград
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
2
Dzuniet Ali
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
23
Kaloyan Pehlivanov
ЦЗ
44
Bozhidar Katsarov
ЦЗ
23
Dimitar Tonev
ЦП
88
Renan Areias
ЦП
14
Daniel Miljanovic
ЦП
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
23
Матей Шимич
ЦФ
20
Александар Колев
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Доминик Янков
АП
37
Рик
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Крумовград
21
Jefferson Granado
ЦЗ
43
Klaidher Macedo
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
13
Diego Raposo
ЦП
7
Bruno Garcia
ЦП
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
80
Kitan Vasilev
ЦФ
11
Oktay Yusein
ЦФ
4-1-2-1-2
21
Слуга
3
Недялков
4
Руссо
24
Вердон
17
Сон
5
Гонсалвеш
6
Наресси
9
Дуа
11
Видаль
7
Делев
12
Секо
4-3-3
21
72
Сенхаджи
23
44
2
23
88
14
20
Колев
23
Шимич
21
6
Наресси
24
Пиотровски
24
Пиотровски
6
Наресси
12
Секо
8
Янков
8
Янков
12
Секо
11
Видаль
37
Рик
37
Рик
11
Видаль
7
Делев
37
Текпетей
37
Текпетей
7
Делев
9
Дуа
17
Тиссера
17
Тиссера
9
Дуа
2
21
21
2
23
43
43
23
23
13
13
23
88
7
7
88
14
80
80
14
Остались в запасе
Лудогорец
Крумовград
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
Главный тренер
Анте Шимунджа
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
11
Oktay Yusein
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
Остались в запасе
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
11
Oktay Yusein
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Неманья Милянович
Статистика матча Лудогорец - Крумовград
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Крумовград
Болгария. Первая лига, 7 тур
Крумовград
1 : 2
25.05.2025
Септември
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА 1948
2 : 0
19.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 5 тур
Крумовград
0 : 1
15.05.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 4 тур
Ботев Враца
1 : 0
11.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 3 тур
Крумовград
0 : 4
06.05.2025
Локомотив Пл
Информация о матче
Главный судья:
Vasimir El Hatib, Bulgaria
Стадион:
Арена Хувефарма
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