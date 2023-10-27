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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Славия С - Крумовград
Славия С - Крумовград: обзор матча 27 октября 2023
Славия С
27.10.2023, пятница, 14:00
Болгария. Первая лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Крумовград
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Славия С - Крумовград
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Славия С
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Крумовград
Болгария. Первая лига, 7 тур
Крумовград
1 : 2
25.05.2025
Септември
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА 1948
2 : 0
19.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 5 тур
Крумовград
0 : 1
15.05.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 4 тур
Ботев Враца
1 : 0
11.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 3 тур
Крумовград
0 : 4
06.05.2025
Локомотив Пл
Новости команд
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Славия С
Крумовград
Российский футболист перешел в болгарский клуб
2025.02.18 11:57
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
«Факел» пополнился французским защитником
2024.01.15 14:16
ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
2021.09.04 10:23
7
Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию»
2020.09.19 11:17
1
Российский футболист перешел в болгарский клуб
2025.02.18 11:57
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
2021.09.04 10:23
7
Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию»
2020.09.19 11:17
1
Димитрова привел за собой из «Славии» Тарханов
2017.05.02 06:10
«Факел» пополнился французским защитником
2024.01.15 14:16
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