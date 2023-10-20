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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Крумовград - Этыр
Крумовград - Этыр: обзор матча 20 октября 2023
Крумовград
20.10.2023, пятница, 16:45
Болгария. Первая лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Этыр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крумовград - Этыр
84'
Замена
G. Aleksandrov
️️️️
C. Boukholda
Замена
O. Yusein
️️️️
D. Tonev
75'
72'
Желтая карточка
Y. Angelov
70'
Замена
M. Toshev
️️️️
I. Dimitrov
Замена
B. Bonev
️️️️
Z. Pehlivanov
65'
Замена
D. Ali
️️️️
J. Granado
65'
59'
Замена
И. Будинов
️️️️
D. Bakalov
Желтая карточка
D. Tonev
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крумовград
22
Yanko Georgiev
ВР
23
Kaloyan Pehlivanov
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
21
Jefferson Granado
ЦЗ
44
Bozhidar Katsarov
ЦЗ
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
14
Daniel Miljanovic
ЦП
20
Serkan Ussein
ЦП
23
Dimitar Tonev
ЦП
20
Александар Колев
ЦФ
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Этыр
99
Martin Velichkov
ВР
77
Martin Nikolov
ЦЗ
70
Kolyo Stanev
ЦЗ
11
Georgi Angelov
ЦП
14
Yanko Angelov
ЦП
8
Martin Moran
ЦП
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
70
Dimo Bakalov
ЦП
14
I. Dimitrov
ЦФ
25
Krum Stoyanov
ЦФ
6
P. Dimov
ЦФ
Крумовград
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
2
Dzuniet Ali
ЦЗ
43
Klaidher Macedo
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
44
Biser Bonev
ЦП
88
Renan Areias
ЦП
23
Матей Шимич
ЦФ
80
Kitan Vasilev
ЦФ
11
Oktay Yusein
ЦФ
Этыр
1
Angel Martinov
ВР
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
51
Илкер Будинов
ПЗ
10
Lovre Knežević
ЦП
21
Georgi Ivanov
ЦП
17
Atanas Atanasov
ЦП
9
M. Toshev
ЦФ
13
Javier Betegon
ЦФ
4-4-2
22
23
21
44
72
Сенхаджи
6
20
23
14
21
20
Колев
2-5-3
99
77
70
11
8
17
70
14
6
25
14
21
2
2
21
6
44
44
6
23
11
11
23
17
4
4
17
70
51
Будинов
51
Будинов
70
14
9
9
14
Остались в запасе
Крумовград
Этыр
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
43
Klaidher Macedo
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
88
Renan Areias
ЦП
23
Матей Шимич
ЦФ
80
Kitan Vasilev
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
1
Angel Martinov
ВР
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
10
Lovre Knežević
ЦП
21
Georgi Ivanov
ЦП
17
Atanas Atanasov
ЦП
13
Javier Betegon
ЦФ
Остались в запасе
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
43
Klaidher Macedo
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
88
Renan Areias
ЦП
23
Матей Шимич
ЦФ
80
Kitan Vasilev
ЦФ
Остались в запасе
1
Angel Martinov
ВР
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
10
Lovre Knežević
ЦП
21
Georgi Ivanov
ЦП
17
Atanas Atanasov
ЦП
13
Javier Betegon
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Статистика матча Крумовград - Этыр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Крумовград
Болгария. Первая лига, 7 тур
Крумовград
1 : 2
25.05.2025
Септември
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА 1948
2 : 0
19.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 5 тур
Крумовград
0 : 1
15.05.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 4 тур
Ботев Враца
1 : 0
11.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 3 тур
Крумовград
0 : 4
06.05.2025
Локомотив Пл
Этыр
Болгария. Первая лига, 5 тур
Хебар
3 : 0
25.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 4 тур
Этыр
1 : 1
21.05.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
1 : 1
13.05.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Берое
2 : 0
29.04.2024
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