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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Локомотив Пл - Берое
Локомотив Пл - Берое: обзор матча 20 октября 2023
Локомотив Пл
20.10.2023, пятница, 19:15
Болгария. Первая лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Берое
90+5'
Д. Илиев
29'
V. Triboulet
43'
С. Годой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив Пл - Берое
ГОЛ! 1:2!
Д. Илиев
Пас отдал
Г. Минчев
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
J. Govea
Замена
️️️️
О. Камдем
85'
78'
Замена
M. Cevallos
️️️️
E. Hoyos
78'
Замена
F. Celeste
️️️️
С. Годой
71'
Желтая карточка
V. Triboulet
Желтая карточка
P. Andreev
70'
60'
Желтая карточка
R. Garcia Accinelli
Замена
P. Andreev
️️️️
D. Babacar
58'
57'
Замена
S. Pachame
️️️️
S. Emilov Gavrilov
54'
Желтая карточка
E. Laszo
Замена
A. Bedor Conteh
️️️️
Эвандро
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
С. Годой
Пас отдал
V. Triboulet
31'
Желтая карточка
E. Hoyos
29'
ГОЛ! 0:1!
V. Triboulet
Пас отдал
F. Ramos Mingo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив Пл
23
Динко Хоркаш
ВР
4
Jorge Segura
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
16
Hristo Ivanov
ЦП
11
Giovanny
ЦП
11
Эвандро
ЦП
24
Martin Paskalev
ЦФ
14
A. Lyaskov
ЦФ
11
D. Babacar
ЦФ
9
Георги Минчев
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Берое
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
33
Jordi Govea
ЦЗ
14
Edwin Laszo
ЦП
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
91
Vinni Triboulet
ЦФ
9
Сантьяго Годой
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
32
Enzo Hoyos
ЦФ
4
Franco Ramos Mingo
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
18
Petar Andreev
ЦП
17
Alpha Bedor Conteh
ЦП
Берое
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
5
S. Pachame
ЦП
20
Deyan Ivanov
ЦП
4
Francesco Celeste
ЦФ
18
Iliyan Stoyanov
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
99
Mike Cevallos
ЦФ
2-3-5
23
Хоркаш
4
71
Камдем
16
11
11
Эвандро
14
14
Илиев
9
Минчев
11
24
2-2-5
23
5
33
14
24
91
4
32
10
9
Годой
11
18
18
11
11
Эвандро
17
17
11
Эвандро
24
5
5
24
9
Годой
4
4
9
Годой
32
99
99
32
Остались в запасе
Локомотив Пл
Берое
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
Главный тренер
Александар Томаш
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
20
Deyan Ivanov
ЦП
18
Iliyan Stoyanov
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Остались в запасе
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
Остались в запасе
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
20
Deyan Ivanov
ЦП
18
Iliyan Stoyanov
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Главный тренер
Густаво Араголаса
Статистика матча Локомотив Пл - Берое
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив Пл
- : -
28.11.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 15 тур
Септември
0 : 0
20.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Локомотив
1 : 1
10.10.2026
Локомотив Пл
Берое
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Берое
0 : 1
18.05.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 35 тур
Локомотив
1 : 1
14.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 34 тур
Добруджа
0 : 1
10.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 33 тур
Берое
2 : 2
05.05.2026
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2020.09.18 07:44
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2020.09.17 21:26
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