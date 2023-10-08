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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
ЦСКА 1948 - Ботев
ЦСКА 1948 - Ботев: обзор матча 08 октября 2023
ЦСКА 1948
08.10.2023, воскресенье, 17:45
Болгария. Первая лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Ботев
86'
И. Чочев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА 1948 - Ботев
Желтая карточка
E. Gurishta
90'
+2
Замена
E. Viyachki
️️️️
Г. Русев
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
И. Чочев
Пас отдал
Г. Русев
86'
85'
Желтая карточка
К. Балояннис
82'
Желтая карточка
Я. Карабелев
Замена
П. Умарбаев
️️️️
Э. Ценов
80'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
Б. Карагерен
69'
66'
Желтая карточка
A. Perera Calderón
Желтая карточка
А. Вутов
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА 1948
29
Даниэл Наумов
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
4
Héliton
ЦЗ
39
Антонио Вутов
ЦП
26
Эмил Ценов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
2
E. Gurishta
ЦФ
18
Simeon Vassilev
ЦФ
8
Pedrinho
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Ботев
22
Daniel Kajzer
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
19
Антуан Конте
ЦЗ
6
Точукву Нади
ЦП
20
Antonio Perera Calderón
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
17
Antoine Baroan
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
ЦСКА 1948
33
Gennadiy Ganev
ВР
23
Emil Viyachki
ЦЗ
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
28
Stoyan Stoichkov
ЦП
10
Никола Илиев
АП
99
Радослав Кирилов
ЦФ
9
Rooney Wankewai
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
Ботев
2
Roy Herman
ЦЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
17
Nikolay Minkov
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
13
Хидает Ханкич
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
2-3-1-4
29
Наумов
87
Петров
4
39
Вутов
26
Ценов
18
Чочев
11
Русев
2
99
Карагерен
8
18
3-4-3
22
5
Тамм
19
Конте
38
Балояннис
20
22
Рабеи
57
6
Нади
20
Степонавичюс
99
17
11
Русев
23
23
11
Русев
99
Карагерен
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
99
Карагерен
26
Ценов
39
Умарбаев
39
Умарбаев
26
Ценов
Остались в запасе
ЦСКА 1948
Ботев
33
Gennadiy Ganev
ВР
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
28
Stoyan Stoichkov
ЦП
10
Никола Илиев
АП
99
Радослав Кирилов
ЦФ
9
Rooney Wankewai
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
2
Roy Herman
ЦЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
17
Nikolay Minkov
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
13
Хидает Ханкич
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Остались в запасе
33
Gennadiy Ganev
ВР
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
28
Stoyan Stoichkov
ЦП
10
Никола Илиев
АП
99
Радослав Кирилов
ЦФ
9
Rooney Wankewai
ЦФ
Остались в запасе
2
Roy Herman
ЦЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
17
Nikolay Minkov
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
13
Хидает Ханкич
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Главный тренер
Станислав Генчев
Статистика матча ЦСКА 1948 - Ботев
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
ЦСКА София
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
Славия С
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