Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев Враца - Черно Море
Ботев Враца - Черно Море: обзор матча 01 сентября 2023
Ботев Враца
01.09.2023, пятница, 19:15
Болгария. Первая лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Черно Море
79'
А. Илиев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботев Враца - Черно Море
79'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Илиев
Желтая карточка
B. Perea
73'
Желтая карточка
B. Mendoza
69'
68'
Замена
А. Василев
️️️️
T. Panov
68'
Замена
А. Илиев
️️️️
В. Панайотов
Замена
S. Georgiev
️️️️
D. Genov
46'
14'
Пенальти не реализован!
П. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев Враца
34
Federico Barrios
ВР
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
5
Eduardo Kunde
ЦЗ
7
Момчил Цветанов
ЛВ
14
Bryan Mendoza
ЦП
77
Stefan Velev
ЦП
18
Diogo Barbosa
ЦП
14
Марко Маджуга
ПВ
9
Daniel Genov
ЦФ
90
Brayan Perea
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Черно Море
21
Иван Дюлгеров
ВР
6
Виктор Попов
ЦЗ
3
Живко Атанасов
ЦЗ
28
Vlatko Drobarov
ЦЗ
2
Tsvetomir Panov
ЦЗ
71
Василь Панайотов
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
28
Édgar Pacheco
ЦФ
10
Алекс Фернандес
ЦФ
22
Mazire Soula
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Ботев Враца
76
Krasimir Kostov
ВР
6
Plamen Petrov
ЦЗ
24
Martin Smolenski
ЦП
22
Peter Kepov
ЦП
16
Krasimir Todorov
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
10
Spas Georgiev
ЦФ
Черно Море
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
19
Александар Василев
ЦП
35
Arlind Dakaj
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
91
Velislav Vasilev
ЦФ
33
Michael
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
3-3-2-2
34
4
3
5
14
77
18
7
Цветанов
14
Маджуга
90
9
4-2-4
21
Дюлгеров
3
Атанасов
28
2
6
Попов
71
Панайотов
21
Альварес
9
Иса
22
10
Фернандес
28
9
10
10
9
2
19
Василев
19
Василев
2
71
Панайотов
9
Илиев
9
Илиев
71
Панайотов
Остались в запасе
Ботев Враца
Черно Море
76
Krasimir Kostov
ВР
6
Plamen Petrov
ЦЗ
24
Martin Smolenski
ЦП
22
Peter Kepov
ЦП
16
Krasimir Todorov
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
91
Velislav Vasilev
ЦФ
33
Michael
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Остались в запасе
76
Krasimir Kostov
ВР
6
Plamen Petrov
ЦЗ
24
Martin Smolenski
ЦП
22
Peter Kepov
ЦП
16
Krasimir Todorov
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Остались в запасе
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
91
Velislav Vasilev
ЦФ
33
Michael
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Главный тренер
Илиан Илиев
Статистика матча Ботев Враца - Черно Море
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев Враца
0 : 1
10.10.2026
Спартак Варна
Черно Море
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 11 тур
Черно Море
0 : 2
11.10.2026
Левски
Новости команд
Все
Ботев Враца
Черно Море
«Черно Море» – «Истанбул Башакшехир»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 9.00
2025.07.23 10:26
«Балтика» завершила зимнюю трансферную кампанию покупкой бразильского вингера
2024.02.21 15:41
В Болгарии 20 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки в тестах
2020.07.07 13:21
Товарищеские матчи. «Спартак» не смог забить софийскому ЦСКА и другие результаты
2018.01.31 21:24
8
«Черно Море» – «Истанбул Башакшехир»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 9.00
2025.07.23 10:26
«Балтика» завершила зимнюю трансферную кампанию покупкой бразильского вингера
2024.02.21 15:41
В Болгарии 20 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки в тестах
2020.07.07 13:21
Товарищеские матчи. «Спартак» не смог забить софийскому ЦСКА и другие результаты
2018.01.31 21:24
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+