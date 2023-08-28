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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Славия С - ЦСКА 1948
Славия С - ЦСКА 1948: обзор матча 28 августа 2023
Славия С
28.08.2023, понедельник, 20:30
Болгария. Первая лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА 1948
13'
Б. Карагерен
30'
R. Wankewai
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия С - ЦСКА 1948
84'
Замена
V. Yoskov
️️️️
R. Wankewai
Замена
V. Nikolov
️️️️
J. Bakero
75'
Замена
R. Iliev Raychev
️️️️
T. Tasev
75'
73'
Замена
R. Daskalov
️️️️
П. Умарбаев
68'
Замена
А. Вутов
️️️️
Н. Илиев
68'
Замена
Г. Русев
️️️️
Б. Карагерен
Замена
E. Dost
️️️️
K. Stoyanov
66'
52'
Желтая карточка
Б. Карагерен
Замена
️️️️
V. Jelenkovic
46'
Замена
Э. Томбак
️️️️
Д. Александров
46'
39'
Желтая карточка
T. Barbosa
30'
ГОЛ! 0:2!
R. Wankewai
Желтая карточка
E. Martinov
27'
13'
ГОЛ! 0:1!
Б. Карагерен
11'
Желтая карточка
Т. Рапнуиль
10'
Желтая карточка
И. Чочев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия С
21
Nikolay Krastev
ВР
37
Ventsislav Kerchev
ЦЗ
71
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
4
Viktor Genev
ЦЗ
73
Иван Минчев
ЦП
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
33
Галин Иванов
ЦП
88
Toni Tasev
ЦФ
7
Денислав Александров
ЦФ
7
Jon Bakero
ЦФ
27
Emil Martinov
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
ЦСКА 1948
29
Даниэл Наумов
ВР
55
Tiago Barbosa
ЦЗ
4
Héliton
ЦЗ
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
10
Никола Илиев
АП
8
Pedrinho
ЦФ
9
Rooney Wankewai
ЦФ
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Славия С
1
Georgi Petkov
ВР
15
Valentin Petrov
ЦЗ
3
Martin Georgiev
ЦЗ
50
Эртан Томбак
ЦЗ
5
Erol Dost
ЦП
119
Chung Nguyen Do
ЦП
77
E. Stoev
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
ЦСКА 1948
33
Gennadiy Ganev
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
4
Miki Orachev
ЦП
22
Reyan Daskalov
ЦП
26
Эмил Ценов
ЦП
28
Stoyan Stoichkov
ЦП
39
Антонио Вутов
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
98
Valentin Yoskov
ЦФ
3-3-4
21
37
71
4
73
Минчев
4
33
Иванов
88
27
7
7
Александров
3-1-1-1-4
29
Наумов
55
4
93
Фуртадо
31
Рапнуиль
18
Чочев
10
Илиев
99
Карагерен
39
Умарбаев
9
8
7
Александров
50
Томбак
50
Томбак
7
Александров
71
5
5
71
7
10
10
7
88
7
7
88
39
Умарбаев
22
22
39
Умарбаев
10
Илиев
39
Вутов
39
Вутов
10
Илиев
99
Карагерен
11
Русев
11
Русев
99
Карагерен
9
98
98
9
Остались в запасе
Славия С
ЦСКА 1948
1
Georgi Petkov
ВР
15
Valentin Petrov
ЦЗ
3
Martin Georgiev
ЦЗ
119
Chung Nguyen Do
ЦП
77
E. Stoev
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
33
Gennadiy Ganev
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
4
Miki Orachev
ЦП
26
Эмил Ценов
ЦП
28
Stoyan Stoichkov
ЦП
Главный тренер
Иван Стоянов
Остались в запасе
1
Georgi Petkov
ВР
15
Valentin Petrov
ЦЗ
3
Martin Georgiev
ЦЗ
119
Chung Nguyen Do
ЦП
77
E. Stoev
ЦФ
Остались в запасе
33
Gennadiy Ganev
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
4
Miki Orachev
ЦП
26
Эмил Ценов
ЦП
28
Stoyan Stoichkov
ЦП
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Главный тренер
Иван Стоянов
Статистика матча Славия С - ЦСКА 1948
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Славия С
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
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