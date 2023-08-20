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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев - Крумовград
Ботев - Крумовград: обзор матча 20 августа 2023
Ботев
20.08.2023, воскресенье, 19:00
Болгария. Первая лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Крумовград
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Матчи команд
Ботев
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- : -
28.11.2026
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3 : 3
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