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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев Враца - ЦСКА София
Ботев Враца - ЦСКА София: обзор матча 19 августа 2023
Ботев Враца
19.08.2023, суббота, 21:15
Болгария. Первая лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА София
5'
Д. Назон
84'
Т. Хайнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботев Враца - ЦСКА София
90'
+1
Замена
G. Brankov Chorbadzhiyski
️️️️
M. Phaeton
89'
Замена
M. Emilio Papazov
️️️️
Ж. Шагоян
Замена
M. Smolenski
️️️️
C. Ivaylov
86'
Замена
D. Barbosa
️️️️
S. Velev
86'
84'
ГОЛ! 0:2!
Т. Хайнц
Замена
М. Маджуга
️️️️
K. Todorov
66'
21'
Желтая карточка
Х. Петров
18'
Желтая карточка
С. Шопов
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Назон
Желтая карточка
S. Georgiev
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев Враца
34
Federico Barrios
ВР
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
5
Eduardo Kunde
ЦЗ
4
Martin Hristov
ЦЗ
7
Момчил Цветанов
ЛВ
17
Chavdar Ivaylov
ЦП
77
Stefan Velev
ЦП
10
Spas Georgiev
ЦФ
16
Krasimir Todorov
ЦФ
9
Daniel Genov
ЦФ
90
Brayan Perea
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
6
Християн Петров
ЦЗ
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
10
Matthias Phaeton
ЦП
11
Станислав Шопов
АП
15
Тибо Вион
ПП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Ботев Враца
76
Krasimir Kostov
ВР
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
18
Diogo Barbosa
ЦП
14
Bryan Mendoza
ЦП
24
Martin Smolenski
ЦП
22
Peter Kepov
ЦП
88
Ivan Neshkov
ЦП
14
Марко Маджуга
ПВ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
2
Menno Koch
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
32
Lazar Tufegdžić
ЦП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
17
Mark Emilio Papazov
ЦФ
3-2-1-4
34
4
5
4
17
77
7
Цветанов
10
90
9
16
3-4-2-1
1
Бусатто
6
Петров
44
3
15
Вион
10
Линдсет
10
14
Хайнц
11
Шопов
7
Шагоян
9
Назон
77
18
18
77
17
24
24
17
16
14
Маджуга
14
Маджуга
16
10
80
80
10
7
Шагоян
17
17
7
Шагоян
Остались в запасе
Ботев Враца
ЦСКА София
76
Krasimir Kostov
ВР
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
14
Bryan Mendoza
ЦП
22
Peter Kepov
ЦП
88
Ivan Neshkov
ЦП
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
25
Димитар Евтимов
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
2
Menno Koch
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
32
Lazar Tufegdžić
ЦП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Остались в запасе
76
Krasimir Kostov
ВР
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
14
Bryan Mendoza
ЦП
22
Peter Kepov
ЦП
88
Ivan Neshkov
ЦП
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
2
Menno Koch
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
32
Lazar Tufegdžić
ЦП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Главный тренер
Стойчо Младенов
Статистика матча Ботев Враца - ЦСКА София
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев Враца
0 : 1
10.10.2026
Спартак Варна
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 16 тур
Дунав
- : -
01.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
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