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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Локомотив Пл - Левски
Локомотив Пл - Левски: обзор матча 06 августа 2023
Локомотив Пл
06.08.2023, воскресенье, 21:15
Болгария. Первая лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Левски
8'
G.
40'
Г. Минчев
33'
Рикардиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив Пл - Левски
Замена
P. Andreev
️️️️
Д. Илиев
90'
+2
Желтая карточка
A. Bedor Conteh
82'
Замена
A. Bedor Conteh
️️️️
Эвандро
73'
Желтая карточка
Г. Минчев
72'
Замена
G. Karakashev
️️️️
Г. Минчев
72'
70'
Желтая карточка
W.
63'
Желтая карточка
И. Попов
Замена
K. Kostov
️️️️
K. Peshov
62'
53'
Желтая карточка
K. van der Kaap
ГОЛ! 2:1!
Г. Минчев
Пас отдал
G.
40'
33'
ГОЛ! 1:1!
Рикардиньо
Пас отдал
М. Петков
ГОЛ! 1:0!
G.
Пас отдал
D. Babacar
8'
6'
Замена
П. Галчев
️️️️
Д. Петрис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив Пл
23
Динко Хоркаш
ВР
4
Jorge Segura
ЦЗ
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
11
Эвандро
ЦП
16
Hristo Ivanov
ЦП
11
Giovanny
ЦП
9
Георги Минчев
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
11
D. Babacar
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
6
Цунами
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
2
Джереми Петрис
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
88
Марин Петков
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
11
Jawad El Jemili
ЦФ
97
Welton
ЦФ
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
3
Kaloyan Kostov
ЦЗ
33
Georgi Karakashev
ЦП
18
Petar Andreev
ЦП
17
Alpha Bedor Conteh
ЦП
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
8
Андриан Краев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
10
Асен Чандаров
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
2-3-5
23
Хоркаш
4
16
11
Эвандро
16
11
14
Илиев
1
Силва
24
11
9
Минчев
3-1-2-1-3
1
Андреев
55
33
Кордоба
6
Цунами
37
Дарлан
2
Петрис
97
88
Петков
97
11
39
Рикардиньо
16
3
3
16
9
Минчев
33
33
9
Минчев
14
Илиев
18
18
14
Илиев
11
Эвандро
17
17
11
Эвандро
2
Петрис
27
Галчев
27
Галчев
2
Петрис
Остались в запасе
Локомотив Пл
Левски
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
Главный тренер
Александар Томаш
13
Николай Михайлов
ВР
8
Андриан Краев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
10
Асен Чандаров
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
Остались в запасе
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
8
Андриан Краев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
10
Асен Чандаров
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
Главный тренер
Александар Томаш
Статистика матча Локомотив Пл - Левски
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив Пл
- : -
28.11.2026
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Болгария. Первая лига, 15 тур
Септември
0 : 0
20.11.2026
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Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
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Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Локомотив
1 : 1
10.10.2026
Локомотив Пл
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
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1 : 0
26.11.2026
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Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
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