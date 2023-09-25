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Расписание матчей
Армения. Премьер-лига
Пюник - Ширак
Пюник - Ширак: обзор матча 25 сентября 2023
Пюник
25.09.2023, понедельник, 15:00
Армения. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Ширак
Матч
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Статистика матча Пюник - Ширак
2
1
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Желтые карточки
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Матчи команд
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Ширак
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Урарту
- : -
28.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ширак
3 : 0
20.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
1 : 0
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Ширак
2 : 1
31.10.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Арарат
1 : 1
17.10.2026
Ширак
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Появилось объяснение, за счет чего Дзюба построил яркую карьеру
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2016.10.08 20:16
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