Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Амкар-Пермь
Металлург Л
Легенда «Амкара» Белоруков нашел работу в Первой лиге
4 февраля, 11:59
0
Клуб Второй лиги хочет назначить Зырянова
22 ноября 2023, 18:46
2
Российский футболист погиб в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург
12 октября 2023, 10:40
0
Итоги жеребьевки 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
29 сентября 2023, 13:59
2
Божович – о судействе: «Однажды я закрылся в туалете и плакал – Сухину до сих пор ненавижу»
10 августа 2023, 12:49
8
Легенда «Амкара» Белоруков нашел работу в Первой лиге
4 февраля, 11:59
0
Клуб Второй лиги хочет назначить Зырянова
22 ноября 2023, 18:46
2
Российский футболист погиб в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург
12 октября 2023, 10:40
0
Итоги жеребьевки 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
29 сентября 2023, 13:59
2
Божович – о судействе: «Однажды я закрылся в туалете и плакал – Сухину до сих пор ненавижу»
10 августа 2023, 12:49
8
ЦСКА объявил об уходе Елеева в клуб Второй лиги
30 августа 2022, 16:40
2
Племянник Павлюченко провалил просмотр в «Металлурге»
20 июля 2022, 11:34
3
«Металлург» победил «Рязань» с 12 игроками в заявке
17 июля 2022, 00:30
2
Экс-игрок сборной России и «Спартака» Григорьев нашел себе клуб в ФНЛ-2
3 июля 2022, 09:13
1
«Крылья Советов» просмотрят Арустамяна
28 мая 2022, 00:34
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Амкар-Пермь
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Металлург Л
0 : 0
03.03.2024
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Металлург Л
0 : 0
03.03.2024
Муром

Амкар-Пермь - Металлург Л - 29 июля 2023

Амкар-Пермь
29.07.2023, суббота, 12:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Металлург Л
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Амкар-Пермь - Металлург Л
Информация о матче
Стадион:
Звезда
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+