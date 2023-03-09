Ганновер-96

В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»

В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб

«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»

Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ

Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»

В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»

В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб

«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»

Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ

Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»

Бундеслига. «Кельн» в ответном переходном матче разгромил «Хольштайн» и спасся от вылета

Кубок Германии. «Боруссия» Д забила пять голов «Хольштайну» и сыграет в финале с «Лейпцигом»

Определились полуфинальные пары Кубка Германии

Кубок Германии. «Хольштайн» впервые с 1941 года вышел в полуфинал