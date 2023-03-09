Ганновер-96

Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
Бундеслига. «Кельн» в ответном переходном матче разгромил «Хольштайн» и спасся от вылета
Кубок Германии. «Боруссия» Д забила пять голов «Хольштайну» и сыграет в финале с «Лейпцигом»
Определились полуфинальные пары Кубка Германии
Кубок Германии. «Хольштайн» впервые с 1941 года вышел в полуфинал
Дерби двух «Боруссий», «РБ Лейпциг» сыграет с «Вольфсбургом» и другие пары 1/4 финала Кубка Германии