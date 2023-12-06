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Ганновер-96
Падерборн
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
6 декабря 2023, 22:33
0
Производитель медицинской марихуаны стал спонсором клуба второй Бундеслиги
24 июня 2023, 18:12
1
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
9 марта 2023, 21:28
1
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
8 марта 2023, 14:35
1
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
7 марта 2023, 14:34
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
9 марта 2023, 21:28
1
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
8 марта 2023, 14:35
1
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
7 марта 2023, 14:34
2
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
7 марта 2023, 12:26
3
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
6 марта 2023, 23:13
2
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
6 декабря 2023, 22:33
0
Производитель медицинской марихуаны стал спонсором клуба второй Бундеслиги
24 июня 2023, 18:12
1
Защитник «Штутгарта» забил самый дальний автогол в истории Кубка Германии
2 февраля 2023, 15:11
1
«Я на 100% перерос этот клуб». Жиров собирается покинуть «Зандхаузен»
31 октября 2022, 11:11
2
«Падерборн» арендовал Адеми у «Химок»
1 февраля 2022, 00:36
1
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Последние матчи
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Ганновер-96
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Эльверсберг
2 : 2
20.01.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Падерборн
0 : 1
21.01.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
3 : 0
26.01.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Оснабрюк
0 : 0
27.01.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Ганновер-96
2 : 1
04.02.2024
Ганза
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Гамбург
3 : 4
09.02.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Ганновер-96
2 : 1
04.02.2024
Ганза
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
3 : 0
26.01.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Эльверсберг
2 : 2
20.01.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Падерборн
4 : 3
04.02.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Оснабрюк
0 : 0
27.01.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Падерборн
0 : 1
21.01.2024
Гройтер Фюрт

Ганновер-96 - Падерборн - 05 мая 2024

Ганновер-96
05.05.2024, воскресенье, 00:00
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
- : -
Не начался
Падерборн
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Ганновер-96 - Падерборн
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
0
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
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Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Германия. Вторая Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Фортуна
- : -
10.02.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Магдебург
- : -
10.02.2024
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Кайзерслаутерн
- : -
10.02.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Хольштайн
- : -
11.02.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Фортуна
- : -
10.02.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Магдебург
- : -
10.02.2024
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Кайзерслаутерн
- : -
10.02.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Хольштайн
- : -
11.02.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Гройтер Фюрт
- : -
11.02.2024
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Оснабрюк
- : -
11.02.2024
Ганза
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Герта
- : -
16.02.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Ганновер-96
- : -
16.02.2024
Гройтер Фюрт
Россия
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