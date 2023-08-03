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Карлсруэ
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
3 августа 2023, 23:39
1
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
7 апреля 2023, 00:21
3
Агент Дуа прокомментировал новость об интересе ЦСКА к форварду «Нюрнберга»
13 февраля 2023, 19:59
2
ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба
13 февраля 2023, 15:55
5
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
1
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
3 августа 2023, 23:39
1
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
7 апреля 2023, 00:21
3
Агент Дуа прокомментировал новость об интересе ЦСКА к форварду «Нюрнберга»
13 февраля 2023, 19:59
2
ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба
13 февраля 2023, 15:55
5
«Впервые об этом слышу». Клаус из «Нюрнберга» – о работе в «Локомотиве»
4 октября 2021, 18:15
1
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
1
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
27 октября 2021, 21:39
2
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
11 июля 2021, 17:13
20
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
11 июля 2021, 16:43
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«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
28 июня 2021, 08:22
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Нюрнберг
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Карлсруэ
2 : 1
19.01.2024
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Нюрнберг
3 : 0
20.01.2024
Ганза
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
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26.01.2024
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Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Гамбург
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28.01.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Карлсруэ
2 : 2
02.02.2024
Вехен
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Вехен
1 : 1
09.02.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Нюрнберг
2 : 2
03.02.2024
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
3 : 0
26.01.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Нюрнберг
3 : 0
20.01.2024
Ганза
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Карлсруэ
2 : 2
02.02.2024
Вехен
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Гамбург
3 : 4
28.01.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Карлсруэ
2 : 1
19.01.2024
Оснабрюк

Нюрнберг - Карлсруэ - 27 апреля 2024

Нюрнберг
27.04.2024, суббота, 00:00
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
- : -
Не начался
Карлсруэ
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Нюрнберг - Карлсруэ
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Вторая Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Фортуна
- : -
10.02.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Магдебург
- : -
10.02.2024
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Кайзерслаутерн
- : -
10.02.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Хольштайн
- : -
11.02.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Фортуна
- : -
10.02.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Магдебург
- : -
10.02.2024
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Кайзерслаутерн
- : -
10.02.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Хольштайн
- : -
11.02.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Гройтер Фюрт
- : -
11.02.2024
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Оснабрюк
- : -
11.02.2024
Ганза
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Герта
- : -
16.02.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Ганновер-96
- : -
16.02.2024
Гройтер Фюрт
Россия
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