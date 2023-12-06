Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу

Агент Дуа прокомментировал новость об интересе ЦСКА к форварду «Нюрнберга»

«Впервые об этом слышу». Клаус из «Нюрнберга» – о работе в «Локомотиве»