«Севилья» заплатила 10 миллионов за бельгийского вингера

Самая нелепая травма в футболе – ее получил президент немецкого клуба

Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!

Президент «Герты» умер в возрасте 43 лет

Определились пары 1/8 финала Кубка Германии

Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе

Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык

Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе