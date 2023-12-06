«Я на 100% перерос этот клуб». Жиров собирается покинуть «Зандхаузен»

Производитель медицинской марихуаны стал спонсором клуба второй Бундеслиги

Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги

«Я на 100% перерос этот клуб». Жиров собирается покинуть «Зандхаузен»

Производитель медицинской марихуаны стал спонсором клуба второй Бундеслиги

Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги

Определились пары 1/8 финала Кубка Германии

Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе

Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык

Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе