«Шальке» вышел из переговоров со спонсором, заподозрив его в связи с Россией

«Хоффенхайм» оригинально презентовал игрока, который в прошлом сезоне сломал угловой флаг на стадионе клуба

«Локомотив» близок к покупке экс-игрока «Зенита» и «Шальке»: известна сумма трансфера

«Шальке» грозит потеря профессионального статуса из-за долгов – ранее клуб отказался от денег «Газпрома»

«Локомотив» близок к покупке экс-игрока «Зенита» и «Шальке»: известна сумма трансфера

«Хоффенхайм» оригинально презентовал игрока, который в прошлом сезоне сломал угловой флаг на стадионе клуба

«Шальке» вышел из переговоров со спонсором, заподозрив его в связи с Россией