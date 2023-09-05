«Шальке» грозит потеря профессионального статуса из-за долгов – ранее клуб отказался от денег «Газпрома»
«Локомотив» близок к покупке экс-игрока «Зенита» и «Шальке»: известна сумма трансфера
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
«Хоффенхайм» оригинально презентовал игрока, который в прошлом сезоне сломал угловой флаг на стадионе клуба
«Шальке» вышел из переговоров со спонсором, заподозрив его в связи с Россией
«Шальке» грозит потеря профессионального статуса из-за долгов – ранее клуб отказался от денег «Газпрома»
«Локомотив» близок к покупке экс-игрока «Зенита» и «Шальке»: известна сумма трансфера
«Хоффенхайм» оригинально презентовал игрока, который в прошлом сезоне сломал угловой флаг на стадионе клуба
«Шальке» вышел из переговоров со спонсором, заподозрив его в связи с Россией
Крал снова приостановил контракт со «Спартаком» и перешел в клуб Бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
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ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба
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