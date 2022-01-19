Кубок Германии. «Боруссия» Д уступила «Санкт-Паули» и вылетела из турнира
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
Кубок Германии. «Боруссия» Д уступила «Санкт-Паули» и вылетела из турнира
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
Аутсайдер ФНЛ «Ротор» – девятый клуб по посещаемости среди вторых дивизионов Европы
Кубок Германии. «Боруссия» М выбила «Штутгарт» и другие результаты
Новичка «Санкт-Паули» представил человек в маске с лицом главного тренера