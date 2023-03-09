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Ганновер-96
Кайзерслаутерн
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
9 марта 2023, 21:28
1
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
8 марта 2023, 14:35
1
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
7 марта 2023, 14:34
2
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
7 марта 2023, 12:26
3
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
6 марта 2023, 23:13
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
9 марта 2023, 21:28
1
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
8 марта 2023, 14:35
1
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
7 марта 2023, 14:34
2
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
7 марта 2023, 12:26
3
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
6 марта 2023, 23:13
2
Клозе может возглавить «Кайзерслаутерн»
9 мая 2022, 23:26
1
Феликс Гетце попал в реанимацию. У него трещина в черепе
16 августа 2021, 23:36
3
Kicker: четырехкратный чемпион Германии «Кайзерслаутерн» станет банкротом
15 июня 2020, 07:33
3
Кубок Германии. «Айнтрахт» выбил «РБ Лейпциг» из турнира
4 февраля 2020, 22:40
3
«Кайзерслаутерн» заработал 750 тысяч на матче с «Баварией». Денег хватит на продление лицензии для третьей лиги
3 июня 2019, 21:22
4
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Ганновер-96
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Санкт-Паули
2 : 0
20.01.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Эльверсберг
2 : 2
20.01.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
3 : 0
26.01.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Кайзерслаутерн
4 : 1
26.01.2024
Шальке-04
Германия. Кубок, 1/4 финала
Герта
1 : 3
31.01.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Гамбург
3 : 4
09.02.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Ганновер-96
2 : 1
04.02.2024
Ганза
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
3 : 0
26.01.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Эльверсберг
2 : 2
20.01.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Кайзерслаутерн
1 : 2
10.02.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Эльверсберг
2 : 1
04.02.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Кубок, 1/4 финала
Герта
1 : 3
31.01.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Кайзерслаутерн
4 : 1
26.01.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Санкт-Паули
2 : 0
20.01.2024
Кайзерслаутерн

Ганновер-96 - Кайзерслаутерн - 16 марта 2024

Ганновер-96
16.03.2024, суббота, 22:30
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
- : -
Не начался
Кайзерслаутерн
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Ганновер-96 - Кайзерслаутерн
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Вторая Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Герта
- : -
16.02.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Ганновер-96
- : -
16.02.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
- : -
17.02.2024
Вехен
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Падерборн
- : -
17.02.2024
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Ганза
- : -
17.02.2024
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Герта
- : -
16.02.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Ганновер-96
- : -
16.02.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
- : -
17.02.2024
Вехен
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Падерборн
- : -
17.02.2024
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Ганза
- : -
17.02.2024
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