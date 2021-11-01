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Карлсруэ
Магдебург
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
1
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
27 октября 2021, 21:39
2
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
11 июля 2021, 17:13
20
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
11 июля 2021, 16:43
1
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
28 июня 2021, 08:22
2
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
1
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
27 октября 2021, 21:39
2
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
11 июля 2021, 17:13
20
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
11 июля 2021, 16:43
1
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
28 июня 2021, 08:22
2
Кубок Германии. Ярмоленко помог «Боруссии» разгромить «Магдебург» и другие результаты
24 октября 2017, 23:40
3
Болельщики дрезденского «Динамо» накрыли трибуны гиганстким баннером
1 ноября 2015, 01:28
6
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Карлсруэ
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Карлсруэ
2 : 1
19.01.2024
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Магдебург
1 : 0
21.01.2024
Вехен
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Гамбург
3 : 4
28.01.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
1 : 0
28.01.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Карлсруэ
2 : 2
02.02.2024
Вехен
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Карлсруэ
2 : 2
02.02.2024
Вехен
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Гамбург
3 : 4
28.01.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Карлсруэ
2 : 1
19.01.2024
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Магдебург
1 : 1
02.02.2024
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
1 : 0
28.01.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Магдебург
1 : 0
21.01.2024
Вехен

Карлсруэ - Магдебург - 17 марта 2024

Карлсруэ
17.03.2024, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
- : -
Не начался
Магдебург
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Карлсруэ - Магдебург
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Вторая Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Фортуна
- : -
10.02.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Магдебург
- : -
10.02.2024
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Кайзерслаутерн
- : -
10.02.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Хольштайн
- : -
11.02.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Фортуна
- : -
10.02.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Магдебург
- : -
10.02.2024
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Кайзерслаутерн
- : -
10.02.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Хольштайн
- : -
11.02.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Гройтер Фюрт
- : -
11.02.2024
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Оснабрюк
- : -
11.02.2024
Ганза
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Герта
- : -
16.02.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Ганновер-96
- : -
16.02.2024
Гройтер Фюрт
Россия
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