Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
Бундеслига. «Кельн» в ответном переходном матче разгромил «Хольштайн» и спасся от вылета
Кубок Германии. «Боруссия» Д забила пять голов «Хольштайну» и сыграет в финале с «Лейпцигом»
Определились полуфинальные пары Кубка Германии
Кубок Германии. «Хольштайн» впервые с 1941 года вышел в полуфинал
Дерби двух «Боруссий», «РБ Лейпциг» сыграет с «Вольфсбургом» и другие пары 1/4 финала Кубка Германии
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии