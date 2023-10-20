Ганновер-96

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В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
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«Лечче» объявил о переходе хавбека ЦСКА Бистровича в «Фортуну»
Немецкий клуб объявил о переходе Хендрикса. «Спартак» расторг с ним контракт
Мещанинов: «Фортуна» звала Комличенко в Бундеслигу. Он сказал: «Деревня, не очень хочется»