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Карлсруэ
Гройтер Фюрт
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
7 мая 2022, 19:05
2
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
23 апреля 2022, 18:36
1
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
23 апреля 2022, 17:32
5
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
19 марта 2022, 19:28
4
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
13 марта 2022, 23:18
1
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
1
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
27 октября 2021, 21:39
2
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
11 июля 2021, 17:13
20
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
11 июля 2021, 16:43
1
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
28 июня 2021, 08:22
2
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
7 мая 2022, 19:05
2
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
23 апреля 2022, 18:36
1
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
23 апреля 2022, 17:32
5
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
19 марта 2022, 19:28
4
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
13 марта 2022, 23:18
1
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Последние матчи
Все
Карлсруэ
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Карлсруэ
2 : 1
19.01.2024
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Падерборн
0 : 1
21.01.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Гамбург
3 : 4
28.01.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
28.01.2024
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Карлсруэ
2 : 2
02.02.2024
Вехен
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Карлсруэ
2 : 2
02.02.2024
Вехен
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Гамбург
3 : 4
28.01.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Карлсруэ
2 : 1
19.01.2024
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Санкт-Паули
3 : 2
03.02.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
28.01.2024
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Падерборн
0 : 1
21.01.2024
Гройтер Фюрт

Карлсруэ - Гройтер Фюрт - 02 марта 2024

Карлсруэ
02.03.2024, суббота, 22:30
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
- : -
Не начался
Гройтер Фюрт
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Карлсруэ - Гройтер Фюрт
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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0
Удары из-за пределов штрафной
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xG (ожидаемые голы)
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Германия. Вторая Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Фортуна
- : -
10.02.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Магдебург
- : -
10.02.2024
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Кайзерслаутерн
- : -
10.02.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Хольштайн
- : -
11.02.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Фортуна
- : -
10.02.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Магдебург
- : -
10.02.2024
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Кайзерслаутерн
- : -
10.02.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Хольштайн
- : -
11.02.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Гройтер Фюрт
- : -
11.02.2024
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Оснабрюк
- : -
11.02.2024
Ганза
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Герта
- : -
16.02.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Ганновер-96
- : -
16.02.2024
Гройтер Фюрт
Россия
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