Клозе может возглавить «Кайзерслаутерн»
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
Феликс Гетце попал в реанимацию. У него трещина в черепе
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
Клозе может возглавить «Кайзерслаутерн»
Феликс Гетце попал в реанимацию. У него трещина в черепе
Kicker: четырехкратный чемпион Германии «Кайзерслаутерн» станет банкротом
Кубок Германии. «Айнтрахт» выбил «РБ Лейпциг» из турнира
«Кайзерслаутерн» заработал 750 тысяч на матче с «Баварией». Денег хватит на продление лицензии для третьей лиги
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии