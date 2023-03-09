Ганновер-96

Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1