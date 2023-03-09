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Ганновер-96
Гройтер Фюрт
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
9 марта 2023, 21:28
1
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
8 марта 2023, 14:35
1
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
7 марта 2023, 14:34
2
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
7 марта 2023, 12:26
3
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
6 марта 2023, 23:13
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
9 марта 2023, 21:28
1
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
8 марта 2023, 14:35
1
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
7 марта 2023, 14:34
2
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
7 марта 2023, 12:26
3
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
6 марта 2023, 23:13
2
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
7 мая 2022, 19:05
2
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
23 апреля 2022, 18:36
1
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
23 апреля 2022, 17:32
5
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
19 марта 2022, 19:28
4
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
13 марта 2022, 23:18
1
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Последние матчи
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Ганновер-96
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Эльверсберг
2 : 2
20.01.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Падерборн
0 : 1
21.01.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
3 : 0
26.01.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
28.01.2024
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Санкт-Паули
3 : 2
03.02.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Ганновер-96
2 : 1
04.02.2024
Ганза
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
3 : 0
26.01.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Эльверсберг
2 : 2
20.01.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Санкт-Паули
3 : 2
03.02.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
28.01.2024
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Падерборн
0 : 1
21.01.2024
Гройтер Фюрт

Ганновер-96 - Гройтер Фюрт - 16 февраля 2024

Ганновер-96
16.02.2024, пятница, 20:30
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
- : -
Не начался
Гройтер Фюрт
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Ганновер-96 - Гройтер Фюрт
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Вторая Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Гамбург
3 : 4
09.02.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Вехен
1 : 1
09.02.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Фортуна
- : -
10.02.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Магдебург
- : -
10.02.2024
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Гамбург
3 : 4
09.02.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Вехен
1 : 1
09.02.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Фортуна
- : -
10.02.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Магдебург
- : -
10.02.2024
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Кайзерслаутерн
- : -
10.02.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Хольштайн
- : -
11.02.2024
Шальке-04
Россия
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