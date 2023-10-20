Мещанинов: «Фортуна» звала Комличенко в Бундеслигу. Он сказал: «Деревня, не очень хочется»

Немецкий клуб объявил о переходе Хендрикса. «Спартак» расторг с ним контракт

«Лечче» объявил о переходе хавбека ЦСКА Бистровича в «Фортуну»

Клуб второй Бундеслиги «Фортуна» планирует со следующего сезона бесплатно пускать фанатов на матчи

Небольшой клуб из Германии творит революцию в футболе – такое раньше не делал никто

Определились пары 1/8 финала Кубка Германии

Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе

Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык

Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе