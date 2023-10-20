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Фортуна
Небольшой клуб из Германии творит революцию в футболе – такое раньше не делал никто
20 октября 2023, 15:32
0
Клуб второй Бундеслиги «Фортуна» планирует со следующего сезона бесплатно пускать фанатов на матчи
26 апреля 2023, 10:11
1
«Лечче» объявил о переходе хавбека ЦСКА Бистровича в «Фортуну»
18 января 2023, 13:28
1
Немецкий клуб объявил о переходе Хендрикса. «Спартак» расторг с ним контракт
11 августа 2022, 12:52
2
Мещанинов: «Фортуна» звала Комличенко в Бундеслигу. Он сказал: «Деревня, не очень хочется»
29 декабря 2021, 16:26
9
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
1
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
27 октября 2021, 21:39
2
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
11 июля 2021, 17:13
20
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
11 июля 2021, 16:43
1
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
28 июня 2021, 08:22
2
Небольшой клуб из Германии творит революцию в футболе – такое раньше не делал никто
20 октября 2023, 15:32
0
Клуб второй Бундеслиги «Фортуна» планирует со следующего сезона бесплатно пускать фанатов на матчи
26 апреля 2023, 10:11
1
«Лечче» объявил о переходе хавбека ЦСКА Бистровича в «Фортуну»
18 января 2023, 13:28
1
Немецкий клуб объявил о переходе Хендрикса. «Спартак» расторг с ним контракт
11 августа 2022, 12:52
2
Мещанинов: «Фортуна» звала Комличенко в Бундеслигу. Он сказал: «Деревня, не очень хочется»
29 декабря 2021, 16:26
9
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Последние матчи
Все
Карлсруэ
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Карлсруэ
2 : 1
19.01.2024
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Герта
2 : 2
21.01.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Фортуна
1 : 2
27.01.2024
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Гамбург
3 : 4
28.01.2024
Карлсруэ
Германия. Кубок, 1/4 финала
Санкт-Паули
2 : 3
30.01.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Карлсруэ
2 : 2
02.02.2024
Вехен
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Гамбург
3 : 4
28.01.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Карлсруэ
2 : 1
19.01.2024
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Падерборн
4 : 3
04.02.2024
Фортуна
Германия. Кубок, 1/4 финала
Санкт-Паули
2 : 3
30.01.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Фортуна
1 : 2
27.01.2024
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Герта
2 : 2
21.01.2024
Фортуна

Карлсруэ - Фортуна - 17 февраля 2024

Карлсруэ
17.02.2024, суббота, 22:30
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
- : -
Не начался
Фортуна
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Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Карлсруэ - Фортуна
Всего ударов по воротам
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Сейвы
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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0
Удары из-за пределов штрафной
0
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xG (ожидаемые голы)
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Германия. Вторая Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Гамбург
3 : 4
09.02.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Вехен
1 : 1
09.02.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Фортуна
- : -
10.02.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Магдебург
- : -
10.02.2024
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Гамбург
3 : 4
09.02.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Вехен
1 : 1
09.02.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Фортуна
- : -
10.02.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Магдебург
- : -
10.02.2024
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Кайзерслаутерн
- : -
10.02.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Хольштайн
- : -
11.02.2024
Шальке-04
Россия
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