Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Падерборн - Фортуна
Падерборн - Фортуна: обзор матча 04 февраля 2024
Падерборн
04.02.2024, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
4 : 3
Завершен
Фортуна
19'
Д. Кинсомби
34'
M. Hansen
37'
Ф. Бильбия
82'
K. Kostons
49'
Я. Энгельхардт
55'
М. Мустафа
90'
Д. Ястржембски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Падерборн - Фортуна
90'
+4
Желтая карточка
Д. Ястржембски
Замена
Р. Ляйпертц
️️️️
И. Анса
90'
+3
90'
ГОЛ! 4:3!
Д. Ястржембски
Пас отдал
Й. Немец
87'
Замена
K. Samuel Manu
️️️️
М. Циммерманн
Замена
Ф. Платте
️️️️
Ф. Бильбия
85'
Замена
С. Конте
️️️️
K. Kostons
85'
ГОЛ! 4:2!
K. Kostons
Пас отдал
И. Анса
82'
76'
Замена
В. Вермей
️️️️
C. Daferner
Замена
Я. Хойер
️️️️
C. Brackelmann
65'
Замена
M. Schuster
️️️️
M. Hansen
65'
55'
ГОЛ! 3:2!
М. Мустафа
49'
ГОЛ! 3:1!
Я. Энгельхардт
Пас отдал
И. Йоуханнессон
46'
Замена
М. Мустафа
️️️️
Х. Цолис
46'
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
Н. Гавори
Желтая карточка
И. Анса
38'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Бильбия
Пас отдал
K. Kostons
37'
ГОЛ! 2:0!
M. Hansen
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кинсомби
Пас отдал
Р. Обермайр
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
17
Лаурин Курда
ЦЗ
2
Calvin Brackelmann
ЦЗ
26
Визар Муслиу
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
(К)
ЦЗ
23
Рафаэль Обермайр
ЛВ
13
Филип Бильбия
ЛВ
22
Mattes Hansen
ЦП
28
Себастьян Клаас
АП
10
Koen Kostons
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
(К)
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
22
Ао Танака
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
33
Christoph Daferner
ЦФ
11
Йона Немец
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Падерборн
1
Арне Шульц
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
22
Яннис Хойер
ЦЗ
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
5
Marco Schuster
ЦП
4
Martin Ens
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
8
Klaus Suso
ЦП
2
King Samuel Manu
ЦП
9
Венсан Вермей
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
4-1-3-2
30
17
Курда
26
Муслиу
8
Кинсомби
2
22
13
Бильбия
28
Клаас
23
Обермайр
10
Анса
10
4-1-2-1-2
33
Кастенмайер
4
Хоффманн
30
34
Гавори
25
Циммерманн
16
Энгельхардт
22
Танака
8
Йоуханнессон
17
Цолис
11
Немец
33
2
22
Хойер
22
Хойер
2
22
5
5
22
10
Анса
13
Ляйпертц
13
Ляйпертц
10
Анса
10
31
Конте
31
Конте
10
13
Бильбия
36
Платте
36
Платте
13
Бильбия
25
Циммерманн
2
2
25
Циммерманн
34
Гавори
27
Ястржембски
27
Ястржембски
34
Гавори
33
9
Вермей
9
Вермей
33
17
Цолис
9
Мустафа
9
Мустафа
17
Цолис
Остались в запасе
Падерборн
Фортуна
1
Арне Шульц
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
4
Martin Ens
ЦП
Главный тренер
Ральф Кеттеман
1
Карол Немчински
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
8
Klaus Suso
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
1
Арне Шульц
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
4
Martin Ens
ЦП
Остались в запасе
1
Карол Немчински
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
8
Klaus Suso
ЦП
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Падерборн - Фортуна
1
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
8
10
Офсайды
3
4
Количество передач
415
443
Сейвы
3
0
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Home Deluxe Arena, Paderborn
Новости команд
Все
Падерборн
Фортуна
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
2024.08.01 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
2024.04.03 10:33
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
2024.04.03 09:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+