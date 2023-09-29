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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Гамбург - Фортуна
Гамбург - Фортуна: обзор матча 29 сентября 2023
Гамбург
29.09.2023, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Фортуна
82'
Л. Бенеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гамбург - Фортуна
Желтая карточка
Ж. Домпе
90'
+6
88'
Замена
Й. Немец
️️️️
Ф. Клаус
88'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
А. Танака
83'
Желтая карточка
E. Iyoha
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Бенеш
82'
80'
Замена
T. Uchino
️️️️
Х. Цолис
77'
Вторая желтая
М. Циммерманн
74'
Желтая карточка
М. Циммерманн
Замена
А. Немет
️️️️
Р. Глатцель
72'
Замена
Ж. Домпе
️️️️
Л. Озтюнали
67'
64'
Замена
С. Аппелькамп
️️️️
И. Йоуханнессон
63'
Замена
В. Вермей
️️️️
Д. Ястржембски
56'
Желтая карточка
Я. Энгельхардт
Желтая карточка
И. ван дер Бремпт
54'
48'
Желтая карточка
И. Йоуханнессон
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
15
Людовит Рейс
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
8
Emmanuel Iyoha
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
16
Янник Энгельхардт
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
5
Мориц Хейер
ПЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
5
Элайджа Кран
ОП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
90
Андраш Немет
ЦФ
5
Стефан Амбросиус
ЦФ
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
8
Синта Аппелькамп
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
11
Йона Немец
ЦФ
9
Венсан Вермей
ЦФ
4-4-2
1
Фернандес
28
Мухайм
5
Рамуш
6
Хаджикадунич
20
ван дер Бремпт
15
Рейс
28
Мефферт
8
Бенеш
21
Озтюнали
18
Джатта
19
Глатцель
3-5-2
33
Кастенмайер
25
Циммерманн
5
Зиберт
30
8
22
Танака
16
Энгельхардт
8
Йоуханнессон
30
Клаус
17
Цолис
27
Ястржембски
21
Озтюнали
91
Домпе
91
Домпе
21
Озтюнали
19
Глатцель
90
Немет
90
Немет
19
Глатцель
17
Цолис
22
22
17
Цолис
8
Йоуханнессон
8
Аппелькамп
8
Аппелькамп
8
Йоуханнессон
22
Танака
10
Гинчек
10
Гинчек
22
Танака
30
Клаус
11
Немец
11
Немец
30
Клаус
27
Ястржембски
9
Вермей
9
Вермей
27
Ястржембски
Остались в запасе
Гамбург
Фортуна
12
Том Миккель
ВР
5
Мориц Хейер
ПЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
5
Элайджа Кран
ОП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
5
Стефан Амбросиус
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
1
Карол Немчински
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
5
Мориц Хейер
ПЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
5
Элайджа Кран
ОП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
5
Стефан Амбросиус
ЦФ
Остались в запасе
1
Карол Немчински
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
Главный тренер
Тим Вальтер
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Гамбург - Фортуна
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
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