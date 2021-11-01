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1
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2
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
11 июля 2021, 17:13
20
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
11 июля 2021, 16:43
1
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
28 июня 2021, 08:22
2
Матч Кубка Германии не доиграли из-за брошенной в судью зажигалки
11 августа 2015, 18:00
2
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
1
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
27 октября 2021, 21:39
2
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
11 июля 2021, 17:13
20
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
11 июля 2021, 16:43
1
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
28 июня 2021, 08:22
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03.02.2024
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Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Карлсруэ
4 : 0
02.03.2024
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0 : 4
24.02.2024
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2 : 2
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Фортуна
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Айнтрахт
2 : 0
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Карлсруэ
2 : 2
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Вехен

Оснабрюк - Карлсруэ - 29 июля 2023

Оснабрюк
29.07.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
2 : 3
Матч завершен
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Карлсруэ
13' Э. Энгельхардт
71' Р. Теше
2' М. Ванитцек
36' М. Ванитцек
87' D. Burnić
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Оснабрюк - Карлсруэ
Матч завершен
Вторая желтая
Башким Айдини
90' +5
90' +2
Замена
Marcel Beifus ️️️️➡️️ Ларс Штиндль
89'
Желтая карточка
Dženis Burnić
Замена
John Verhoek ️️️️➡️️ Роберт Теше
88'
Замена
Кристиан Конте ️️️️➡️️ Эрик Энгельхардт
88'
87'
ГОЛ! 2:3
Dženis Burnić
83'
Замена
Stefano Marino ️️️️➡️️ Фабиан Шлюзенер
82'
Замена
Dženis Burnić ️️️️➡️️ Пауль Небель
78'
Желтая карточка
Марвин Ванитцек
Замена
Даве Гнаасе ️️️️➡️️ Lukas Kunze
78'
ГОЛ! 2:2
Роберт Теше
71'
69'
Замена
Tim Rossmann ️️️️➡️️ Буду Зивзивадзе
Замена
Кваси Вридт ️️️️➡️️ Ноэль Ниман
60'
Желтая карточка
Maxwell Gyamfi
52'
36'
ГОЛ! 1:2
Марвин Ванитцек
Желтая карточка
Башким Айдини
18'
ГОЛ! 1:1
Эрик Энгельхардт
13'
2'
ГОЛ! 0:1
Марвин Ванитцек
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оснабрюк
1
Леннарт Грил
ВР
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
5
Башким Айдини
ЦЗ
25
Никлас Виманн
ЦЗ
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
18
Lars Kehl
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
7
Ноэль Ниман
ЦФ
9
Эрик Энгельхардт
ЦФ
6
Maximilian Thalhammer
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Карлсруэ
32
Робин Бормут
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
10
Марвин Ванитцек
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
26
Пауль Небель
ПВ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
23
Patrick Drewes
ЦФ
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
Оснабрюк
32
Jannes Wulff
ЦП
26
Даве Гнаасе
ЦП
23
John Verhoek
ЦФ
22
Philipp Kühn
ЦФ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
17
Кристиан Конте
ЦФ
10
Кваси Вридт
ЦФ
11
Харалампос Макридис
ЦФ
Карлсруэ
29
Max Weiss
ВР
21
Marco Thiede
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
15
Dženis Burnić
ЦП
31
Tim Rossmann
ЦП
30
Eren Ozturk
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
27
Stefano Marino
ЦФ
4-3-3
1
Грил
4
25
Виманн
3
5
Айдини
18
13
8
Теше
6
9
Энгельхардт
7
Ниман
3-2-2-4
32
Бормут
2
Юнг
16
Хайзе
8
Гондорф
10
Ванитцек
26
Небель
13
Штиндль
28
24
Шлюзенер
23
11
Зивзивадзе
13
26
Гнаасе
26
Гнаасе
13
8
Теше
23
23
8
Теше
9
Энгельхардт
17
Конте
17
Конте
9
Энгельхардт
7
Ниман
10
Вридт
10
Вридт
7
Ниман
13
Штиндль
4
4
13
Штиндль
26
Небель
15
15
26
Небель
11
Зивзивадзе
31
31
11
Зивзивадзе
24
Шлюзенер
27
27
24
Шлюзенер
Остались в запасе
Оснабрюк
Карлсруэ
32
Jannes Wulff
ЦП
22
Philipp Kühn
ЦФ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
11
Харалампос Макридис
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
29
Max Weiss
ВР
21
Marco Thiede
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
30
Eren Ozturk
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Остались в запасе
32
Jannes Wulff
ЦП
22
Philipp Kühn
ЦФ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
11
Харалампос Макридис
ЦФ
Остались в запасе
29
Max Weiss
ВР
21
Marco Thiede
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
30
Eren Ozturk
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Оснабрюк - Карлсруэ
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
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- : -
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Ганза
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Шальке-04
- : -
09.03.2024
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