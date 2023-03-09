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6 марта 2023, 23:13
1
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
9 марта 2023, 21:28
1
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
8 марта 2023, 14:35
1
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
7 марта 2023, 14:34
2
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
7 марта 2023, 12:26
3
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
6 марта 2023, 23:13
1
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2 : 1
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Кайзерслаутерн

Ганновер-96 - Эльверсберг - 29 июля 2023

Ганновер-96
29.07.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
2 : 2
Матч завершен
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Эльверсберг
42' С. Тойхерт (П)
54' N. Tresoldi
22' M. Correia
38' В. Фагир
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ганновер-96 - Эльверсберг
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Торе Якобсен
85'
Замена
Arne Sicker ️️️️➡️️ Jannik Rochelt
Замена
Фабиан Кунце ️️️️➡️️ Макс Кристиансен
83'
Замена
Antonio Foti ️️️️➡️️ Луис Шауб
83'
Желтая карточка
Фил Нойман
80'
78'
Замена
J. Boyamba ️️️️➡️️ Manuel Feil
75'
Желтая карточка
Jannik Rochelt
Желтая карточка
Ezeh Brooklyn
74'
73'
Желтая карточка
Manuel Feil
71'
Замена
Kevin Koffi ️️️️➡️️ Вахид Фагир
Замена
Monju Momuluh ️️️️➡️️ Янник Дем
71'
ГОЛ! 2:2
Nicolo Tresoldi
54'
Замена
Julian BÃ¶rner ️️️️➡️️ Марцель Хальстенберг
46'
46'
Замена
Nico Antonitsch ️️️️➡️️ Marcel Correia
ГОЛ с пенальти! 1:2
Седрик Тойхерт
42'
38'
ГОЛ! 0:2
Вахид Фагир
34'
Желтая карточка
Semih Sahin
Замена
Nicolo Tresoldi ️️️️➡️️ Хавард Нильсен
29'
22'
ГОЛ! 0:1
Marcel Correia
Желтая карточка
Деррик Кен
3'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
1
Рон-Роберт Цилер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
20
Янник Дем
ПЗ
23
Макс Безушков
ЦП
11
Луис Шауб
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
37
Ezeh Brooklyn
ЦФ
16
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
10
Jannik Rochelt
ЦП
31
Торе Якобсен
ЦП
8
Semih Sahin
ЦП
13
Marcel Correia
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
23
Карло Сикингер
ЦФ
14
Robin Fellhauer
ЦФ
29
Вахид Фагир
ЦФ
21
Пауль Сток
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
4
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
24
Antonio Foti
ЦП
10
Себастьян Эрнст
ЦП
8
Enzo Leopold
ЦП
38
Monju Momuluh
ЦП
9
Nicolo Tresoldi
ЦФ
Эльверсберг
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
25
Sebastian Saftig
ЦП
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
4
Kevin Conrad
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
30
Kevin Koffi
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
26
Arne Sicker
ЦФ
4-3-3
1
Цилер
23
Хальстенберг
17
Кен
5
Нойман
20
Дем
23
Безушков
11
Шауб
13
Кристиансен
16
Нильсен
37
36
Тойхерт
3-5
20
10
31
Якобсен
8
23
Сикингер
33
21
Сток
29
Фагир
14
23
Хальстенберг
31
31
23
Хальстенберг
13
Кристиансен
6
Кунце
6
Кунце
13
Кристиансен
11
Шауб
24
24
11
Шауб
20
Дем
38
38
20
Дем
16
Нильсен
9
9
16
Нильсен
13
35
35
13
29
Фагир
30
30
29
Фагир
7
22
22
7
10
26
26
10
Остались в запасе
Ганновер-96
Эльверсберг
30
Лео Вайнкауф
ВР
4
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
10
Себастьян Эрнст
ЦП
8
Enzo Leopold
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
25
Sebastian Saftig
ЦП
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
4
Kevin Conrad
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
4
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
10
Себастьян Эрнст
ЦП
8
Enzo Leopold
ЦП
Остались в запасе
25
Sebastian Saftig
ЦП
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
4
Kevin Conrad
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Хорст Штеффен
Статистика матча Ганновер-96 - Эльверсберг
3
4
Желтые карточки
3
4
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- : -
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