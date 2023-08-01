В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры
Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
Агент Маньяков: «ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт»
Jezioro Sportu: ЦСКА предлагает за защитника «Шленска» Плахете 2,7 миллиона
В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры
Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры
Агент Маньяков: «ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт»
Jezioro Sportu: ЦСКА предлагает за защитника «Шленска» Плахете 2,7 миллиона
«Локомотив» заинтересовался нападающим молодежной сборной Венгрии
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»