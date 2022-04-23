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Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
23 апреля 2022, 15:15
1
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
18 января 2022, 14:49
2
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
1 июля 2021, 21:48
18
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
26 июня 2021, 01:37
17
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
23 августа 2019, 13:44
4
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
1 июля 2021, 21:48
18
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
26 июня 2021, 01:37
17
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
23 августа 2019, 13:44
4
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
21 августа 2019, 18:15
1
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
30 января 2018, 06:54
3
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
23 апреля 2022, 15:15
1
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
18 января 2022, 14:49
2
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Пяст - Варта - 27 апреля 2024

Пяст
27.04.2024, суббота, 00:00
Польша. Экстракласа, 30 тур
- : -
Не начался
Варта
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Пяст - Варта
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Красные карточки
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Угловые удары
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Нарушения
0
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Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Польша. Экстракласа, 20 тур
Краковия
- : -
10.02.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 20 тур
Пяст
- : -
10.02.2024
Гурник
Польша. Экстракласа, 20 тур
Лех
- : -
10.02.2024
Заглембе
Польша. Экстракласа, 20 тур
Варта
- : -
11.02.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 20 тур
Видзев
- : -
11.02.2024
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 20 тур
Краковия
- : -
10.02.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 20 тур
Пяст
- : -
10.02.2024
Гурник
Польша. Экстракласа, 20 тур
Лех
- : -
10.02.2024
Заглембе
Польша. Экстракласа, 20 тур
Варта
- : -
11.02.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 20 тур
Видзев
- : -
11.02.2024
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 3 тур
Шленск
- : -
11.02.2024
Погонь
Польша. Экстракласа, 20 тур
Корона
- : -
12.02.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 21 тур
Радомяк
- : -
16.02.2024
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