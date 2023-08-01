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В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры
1 августа 2023, 17:59
5
Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры
1 августа 2023, 11:58
2
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
23 апреля 2022, 15:15
1
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
18 января 2022, 14:49
2
Агент Маньяков: «ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт»
26 июня 2020, 14:43
4
В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры
1 августа 2023, 17:59
5
Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры
1 августа 2023, 11:58
2
Агент Маньяков: «ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт»
26 июня 2020, 14:43
4
Jezioro Sportu: ЦСКА предлагает за защитника «Шленска» Плахете 2,7 миллиона
26 июня 2020, 10:50
6
«Локомотив» заинтересовался нападающим молодежной сборной Венгрии
7 ноября 2016, 09:10
11
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
23 апреля 2022, 15:15
1
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
18 января 2022, 14:49
2
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Шленск - Варта - 06 апреля 2024

Шленск
06.04.2024, суббота, 00:00
Польша. Экстракласа, 27 тур
- : -
Не начался
Варта
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Шленск - Варта
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Польша. Экстракласа
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Будущие
Польша. Экстракласа, 20 тур
Краковия
- : -
10.02.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 20 тур
Пяст
- : -
10.02.2024
Гурник
Польша. Экстракласа, 20 тур
Лех
- : -
10.02.2024
Заглембе
Польша. Экстракласа, 20 тур
Варта
- : -
11.02.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 20 тур
Видзев
- : -
11.02.2024
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 20 тур
Краковия
- : -
10.02.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 20 тур
Пяст
- : -
10.02.2024
Гурник
Польша. Экстракласа, 20 тур
Лех
- : -
10.02.2024
Заглембе
Польша. Экстракласа, 20 тур
Варта
- : -
11.02.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 20 тур
Видзев
- : -
11.02.2024
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 3 тур
Шленск
- : -
11.02.2024
Погонь
Польша. Экстракласа, 20 тур
Корона
- : -
12.02.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 21 тур
Радомяк
- : -
16.02.2024
Погонь
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