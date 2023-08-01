В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры
Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
Агент Маньяков: «ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт»
В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры
Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры
Агент Маньяков: «ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт»
Jezioro Sportu: ЦСКА предлагает за защитника «Шленска» Плахете 2,7 миллиона
«Локомотив» заинтересовался нападающим молодежной сборной Венгрии
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко